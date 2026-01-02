El Ayuntamiento de Jaén mantiene las pernoctaciones sin límite durante la ola de frío en el Centro Municipal de Acogida

La concejala Ángeles Díaz en su visita al Centro Municipal de Acogida - AYUNTMAIENTO DE JAÉN

JAÉN 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén mantendrá la flexibilización actual del límite de pernoctaciones en el Centro Municipal de Acogida, de modo que las personas que ya hayan agotado su estancia podrán seguir pernoctando sin límite de noches mientras duren las inclemencias meteorológicas. Esta decisión se adopta ante la llegada de la borrasca Francis y del episodio de frío extremo que afectará a la ciudad.

Así lo ha informado la concejala de Servicios Sociales, Ángeles Díaz, quien ha explicado que "se trata de una medida que el Ayuntamiento viene aplicando desde el pasado mes de diciembre y que se mantendrá activa mientras persista la ola de frío como parte del dispositivo especial de atención a personas sin hogar y personas temporeras coordinado por el Patronato Municipal de Asuntos Sociales".

La edil ha indicado que el Centro Municipal de Acogida también mantendrá ampliadas sus plazas hasta un total de 60 frente a las 48 habituales hasta el próximo 16 de enero incluido" y que "a partir del día 17 el recurso volverá a su capacidad ordinaria", al tiempo que ha recordado que "el centro permanece abierto los 365 días del año, adaptando su funcionamiento a las necesidades sociales y climáticas de cada momento".

Díaz ha señalado que desde el inicio del dispositivo, el pasado 19 de octubre, se han registrado más de 7.400 pernoctaciones; una cifra que triplica las contabilizadas en el mismo periodo del año anterior, cuando se alcanzaron alrededor de 2.000 entre noviembre y finales de enero.

Para la edil, este incremento refleja "una respuesta reforzada ante una realidad social que lo exige y que representa una prioridad clara para este equipo de gobierno y que es proteger a las personas". Así, ha detallado que las pernoctaciones comenzaron de forma escalonada a mediados de octubre y alcanzaron el despliegue completo del dispositivo el 5 de noviembre, con un total de 170 plazas habilitadas.

Díaz ha añadido que a esta atención se suma la dispensa de billetes de autobús de media y larga distancia para quienes lo necesitan, una medida que se mantiene durante todo el dispositivo. En la actual fase de retorno, activa hasta el 30 de enero, se contempla además una noche adicional de pernoctación para aquellas personas que deban desplazarse una vez finalizadas las inclemencias meteorológicas.

La responsable municipal de Servicios Sociales ha apuntado que el acceso al centro de acogida es siempre voluntario y, en este sentido, el Consistorio trabaja de manera coordinada con entidades sociales y a través de la Policía Local para detectar a personas en situación de calle para informarles de los recursos disponibles y facilitar su acceso si así lo desean, tal y como ya se hizo con la apertura extraordinaria del pabellón de La Salobreja el pasado mes de noviembre.

La edil ha añadido que "quienes acuden al centro encuentran un recurso profesional y digno que ofrece mediación social, atención especializada, servicios de higiene y alimentación, camas y consignas" y que desde el Ayuntamiento de Jaén se va a "seguir estando a la altura, porque una ciudad que cuida a quienes más lo necesitan es una ciudad mejor para todos y para todas".

Díaz ha puesto también el acento en el esfuerzo económico que asume el Ayuntamiento para sostener este dispositivo, recordando que "los recursos autonómicos cubren únicamente el 60 por ciento de 45 días de funcionamiento cuando su duración es de 90 días, de manera que el resto del coste es asumido con fondos municipales".

La concejala ha anunciado que "una vez concluido el dispositivo se convocará una reunión con las entidades sociales para analizar su funcionamiento y empezar a trabajar en posibles mejoras o ajustes de cara a la planificación del próximo año".