Ayuntamiento de Jaén prevé ceder a final de año las 12 hectáreas que adeuda a la UJA para saldar una "deuda histórica"

El alcalde de Jaén, Julio Millán, durante la rueda de prensa con la concejala de Urbanismo, África Colomo - EUROPA PRESS

JAÉN 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha anunciado avances en la tramitación urbanística para desbloquear el futuro Barrio Universitario, un proyecto que contempla, antes de que acabe el año, la cesión de 120.000 metros cuadrados de suelo que adeuda a la Universidad de Jaén (UJA) desde el año 2000. Con esta medida, el Consistorio busca saldar la "deuda histórica" con la institución académica y facilitar terrenos para su crecimiento.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, y la segunda teniente de alcalde y concejala de Urbanismo, África Colomo, han informado sobre los progresos administrativos de este sector, denominado SUNP5.

Se trata de un espacio de más de 31 hectáreas situado en la confluencia entre el Polígono del Valle, las zonas comerciales de Jaén Plaza y Carrefour, y el propio Campus de Las Lagunillas. El objetivo del equipo de Gobierno municipal es que la cesión de estos terrenos a la UJA pueda materializarse a lo largo del año 2026.

"La Universidad necesita espacio para seguir creciendo y la ciudad tiene que ser capaz de acompañar ese crecimiento. Nuestra hoja de ruta sigue en marcha y queremos que estos terrenos puedan ponerse cuanto antes a disposición de la UJA", ha manifestado el regidor jiennense, quien ha lamentado que durante todo este tiempo no se hubiera cumplido con este compromiso ni se hubieran dado soluciones a una zona que estaba incluida en el planeamiento municipal desde 1996.

Asimismo, Millán ha vinculado la relevancia de este desarrollo con los retos futuros de la capital, especialmente ante la implantación del Cetedex y otras iniciativas capaces de generar empleo y atraer población. "Jaén debe estar preparada para aprovechar todas las oportunidades que tiene por delante. Necesitamos suelo, vivienda y nuevos espacios urbanos", ha subrayado.

Por su parte, la concejala de Urbanismo, África Colomo, ha detallado que la actuación permitirá la construcción de más de 2.300 viviendas, de las cuales aproximadamente el 40 por ciento se destinará a vivienda protegida.

"Estamos hablando de una reserva de vivienda protegida muy importante, especialmente en un momento en el que el acceso a una vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los jóvenes y de muchas familias", ha señalado Colomo.

El proyecto también incorpora nuevos sistemas generales viarios para mejorar la movilidad entre el norte y el sur de la capital. En concreto, se desarrollarán dos viales nuevos: el vial Este y otro que comunicará directamente la UJA con el Olivo Arena.

Estas conexiones buscan reforzar la comunicación entre la Universidad, Ifeja, Jaén Plaza, Carrefour y los barrios del sur, reduciendo la presión de tráfico que soportan actualmente la antigua N-323 y la carretera de Granada.

La propuesta actual amplía en unas cuatro hectáreas el ámbito histórico del SUNP-5, pasando de algo más de 27 hectáreas a alrededor de 31, con el fin de garantizar la viabilidad económica, jurídica, ambiental y urbanística del sector, que debe compatibilizar la reserva de suelo para la UJA con las características hidráulicas de la zona y los nuevos viales.

Respecto a los plazos administrativos, Colomo ha indicado que el expediente se encuentra actualmente en fase de información pública por un plazo de un mes, tras haberse publicado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento a principios de julio y en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado 20 de julio.

Durante este periodo, la ciudadanía puede presentar alegaciones y los propietarios afectados manifestar su interés. Paralelamente, se ha remitido el expediente a la Junta de Andalucía para la emisión de su informe correspondiente en el plazo de un mes.

La hoja de ruta del Ayuntamiento prevé la aprobación inicial de la delimitación en el mes de septiembre y la aprobación definitiva entre octubre y noviembre de este año, siempre que no se registren alegaciones.

De cumplirse estas previsiones, el Consistorio espera disponer de los parámetros urbanísticos definitivos a comienzos de 2027, lo que permitiría licitar la figura del agente urbanizador durante los primeros meses de ese año para iniciar el desarrollo material de las obras, que ya llegarían en el siguiente mandato.