El Ayuntamiento de Jaén propone a Juan Carlos Castillo Armenteros como cronista oficial de la ciudad

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha propuesto al catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Jaén (UJA) Juan Carlos Castillo Armenteros como cronista oficial de la ciudad, un cargo que estaba vacante desde 2016.

"Una persona que cumple perfectamente los requisitos para esa figura, como son el haberse distinguido en su labor de estudio, investigación y difusión de la historia y otros temas relacionados con la ciudad", ha destacado en una nota la concejala de Cultura, María Espejo, tras la reunión mantenida este lunes por la comisión instructora del expediente del citado nombramiento.

Este órgano, que ha aprobado la propuesta por unanimidad, está compuesto por representantes de los grupos políticos municipales y expertos en la materia: un cronista oficial designado por la asociación provincial, un experto en historia local elegido por el Instituto de Estudios Giennenses, un experto en literatura local seleccionado por la Universidad de Jaén, un periodista local propuesto por la Asociación de la Prensa y un funcionario del Patronato Municipal de Cultura, que hace las veces de secretario de la comisión.

Espejo se ha referido a Juan Carlos Castillo Armenteros "como un ejemplo de conocimiento y estudio sobre la ciudad de Jaén, y cargado de méritos para ser el cronista oficial". Igualmente ha agradecido a los distintos grupos políticos del Ayuntamiento "que hayan manifestado su compromiso a respaldar la propuesta aprobada por esta comisión instructora".

Juan Carlos Castillo Armenteros (Torredelcampo, 1962) es catedrático del área de Historia Medieval de la Universidad de Jaén. Licenciado en Filosofía y Letras, Geografía e Historia, en la especialidad de Historia Medieval por la Universidad de Granada (1988), se doctoró en Humanidades por la UJA (1995) y logró su Premio Extraordinario de Doctorado.

Es autor de trabajos de investigación como 'El baño árabe del Naranjo y la formación del edificio Los Caños'; 'Guía arqueológica de la Campiña de Jaén' y 'La Campiña de Jaén en época emiral (s. VIII X)', entre otros, así como de numerosos capítulos y artículos en publicaciones especializadas.

Ha dirigido diversas investigaciones arqueológicas centradas en los núcleos urbanos y fortificaciones medievales de la provincia de Jaén, además de proyectos encaminados al estudio del poblamiento medieval del Alto Guadalquivir. También ha participado como especialista en diversos proyectos relacionados con el estudio multidisciplinar del Patrimonio Histórico-Arqueológico.

Es miembro de varias entidades culturales y científicas, como la Asociación Española de Arqueología Medieval, la Sociedad de Estudios Medievales, la Real Asociación Española de Cronistas y la Asociación Nacional de Amigos de los Castillos.

En la UJA ha ocupado los cargos de secretario de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, director del Departamento de Territorio y Patrimonio Histórico, vicerrector de Ordenación Académica, Innovación Docente y Profesorado, vicerrector de Docencia y Profesorado, y presidente del Comité de Dirección del Proyecto de Campus de Excelencia Internacional en Patrimonio Cultural y Natural.

Asimismo, a Juan Carlos Castillo Armenteros le fue concedida la Medalla de Oro de la Villa de Torredelcampo, localidad de la que también es cronista oficial.

"El nombramiento de cronista oficial de la ciudad estaba vacante desde el fallecimiento de Vicente Oya Rodríguez en 2016 y, desde el pasado año, llevamos trabajando en el expediente para el nombramiento del nuevo cronista, tal y como queda dispuesto en el Reglamento de Honores y Distinciones de Ayuntamiento", ha explicado Espejo.

La concejala de Cultura ha precisado, finalmente, que la propuesta de cronista oficial de Jaén "ha de ser aprobada por una mayoría de al menos dos tercios del pleno" del Ayuntamiento.