El Ayuntamiento de Jaén reafirma su compromiso por la igualdad y la diversidad y contra los discursos de odio

El Ayuntamiento de Jaén ha celebrado un acto institucional con motivo del Día Internacional del Orgullo Lgtbi, reafirmando su compromiso con la igualdad, la libertad y la dignidad de todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.

El acto ha contado con la presencia de representantes institucionales, asociaciones Lgtbi, colectivos sociales y numerosos vecinos y vecinas, y a lo largo del mismo se ha dado lectura al manifiesto del Orgullo a cargo de Rocío Sánchez, representante de la Plataforma Orgullo 2025.

El alcalde de Jaén, en su intervención, ha recordado que el Orgullo "no es solo una fiesta, sino una declaración pública de memoria, dignidad, lucha y esperanza". Bajo el lema de este año, 'No más odio. No más miedo. Jaén y sus pueblos: visibles, orgullosos y sin miedo', el regidor ha hecho un llamamiento a construir una ciudad inclusiva, sin discriminación y que abrace la diversidad como un valor social y humano.

Asimismo, Millán ha condenado el reciente acto de violencia homófoba sufrido por una persona en nuestra ciudad. "Es un ataque inaceptable que no solo afecta a la víctima, sino a los derechos fundamentales que compartimos como sociedad", ha afirmado, al tiempo que ha denunciado la proliferación de discursos de odio que alimentan este tipo de comportamientos y ha subrayado que "los agresores no representan a Jaén".

El alcalde también ha querido recordar que en 2025 se celebra el vigésimo aniversario de la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario en España, "una conquista histórica que supuso un profundo cambio cultural y legislativo, y que colocó a nuestro país a la vanguardia de los derechos civiles".

En este contexto, ha reconocido la labor del movimiento Lgtbi y el papel fundamental de las familias que han apoyado a sus seres queridos "con amor, valentía y compromiso". Asimismo, ha agradecido el trabajo constante de las asociaciones y colectivos locales que, día a día, luchan por la visibilidad, los derechos y la protección de las personas LGTBI en Jaén y en toda la provincia.

"El Ayuntamiento de Jaén proclama alto y claro que está con los derechos del colectivo Lgtbi. No aceptamos discursos de odio ni retrocesos. Esta ciudad es diversa, plural, abierta y orgullosa de serlo", ha aseverado el máximo representante municipal.

Por su parte, la concejala de Igualdad ha recordado que este acto institucional ha sido el broche final a una programación "rica, diversa, participativa y reivindicativa" que se ha desarrollado del 12 al 27 de junio gracias al trabajo de la Plataforma de Orgullo Jaén y de las entidades que la conforman.

La edil, al igual que el alcalde la ciudad, ha tenido palabras de rechazo hacia "actitudes minoritarias, que no comprenden los valores de los derechos humanos y no permitiremos que empañen esta semana del Orgullo ni nos hagan retroceder" y se ha dirigido a todas las personas Lgtbi de ciudad, especialmente a las más jóvenes. "El Ayuntamiento de Jaén está con vosotras; vuestra libertad es nuestra responsabilidad y vuestra dignidad, nuestra causa común", ha concluido Eva Funes.

La fachada del Ayuntamiento luce la bandera arcoíris y estesábado, 28 de junio, día oficial de la conmemoración del Orgullo Lgtbi, se iluminará con estos colores para expresar el apoyo municipal a este colectivo.

