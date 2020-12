El Ayuntamiento de Jaén refuerza el dispositivo de Policía Local en Nochevieja con 22 servicios

JAÉN, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Jaén establecerá un dispositivo extraordinario para Nochevieja que supondrá que estén desplegados en las calles de la capital 22 servicios nocturnos más de los que son habituales. De hecho, el refuerzo de la presencia policial, en previsión de un mayor tránsito de personas en esta jornada, se ha previsto para todo el día, ya que, como ocurrió en Nochebuena, se establecen 22 servicios por la mañana y 16 por la tarde.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Miguel Castro, ha recordado que, con motivo de las limitaciones impuestas por las autoridades sanitarias andaluzas durante del periodo navideño, aprobadas para prevenir contagios de la Covid-19, las celebraciones de Nochevieja están condicionadas por el horario establecido, que prevé el toque de queda entre las 1,30 y las 6,00 horas.

"El objetivo de este despliegue del Cuerpo es garantizar la tranquilidad y la seguridad de todos los jiennenses, en coordinación con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", ha señalado Castro a través de un comunicado.

"Hay que felicitar a los vecinos y vecinas por su excelente comportamiento, adaptado en todo momento a las restricciones y recomendaciones establecidas por las autoridades, pero hay que recordarles a aquellos que hagan caso omiso de estas medidas, que la Policía Local será inflexible y velará por el cumplimiento de las disposiciones en vigor", ha dicho el concejal.

La Policía Local ha asumido un esfuerzo para incrementar su presencia en las calles, con un dispositivo que comenzó el 14 de diciembre y que se mantendrá hasta el 6 de enero. Una labor a la que corresponden 12.988 horas de trabajo de todo el personal sin excepción, al que hay que sumar 213 servicios con carácter extraordinario con casi 900 horas empleadas por los efectivos.

Las zonas comerciales y de mayor flujo de población serán el principal punto de atención de esta tarea; una tarea que queda claro todos los sábados comerciales, con cinco patrullas de mañana y tres de tarde y los domingos habrá tres de mañana y de tarde, puesto que también se registra movimiento comercial en establecimientos que abren el último día de la semana.

Castro ha lamentado que, a pesar de la concienciación generalizada de los jiennenses sobre la compleja situación actual, aún se den hechos como lo ocurrido en Nochebuena, cuando la Policía local intervino para terminar con una celebración que no se ajustaba a las limitaciones impuestas.

Castro ha explicado que agentes del Cuerpo localizaron, en una nave de la Carretera de Fuerte del Rey, a 23 jóvenes, de los que 17 se habían escondidos en una leñera para evitar ser descubiertos, que participaban en una fiesta. Los policías locales comprobaron que se encontraban sin mascarilla y otros comportamientos que acarrearon la apertura de un expediente sancionador.

El concejal ha insistido en que, conforme a lo decretado por la Junta de Andalucía, la permanencia de grupos de personas en espacios de uso público, tanto cerrados como al aire libre, queda condicionada a que no se supere el número máximo de seis personas, salvo que se trate de convivientes.

En este sentido, ha aclarado que, excepcionalmente, en los encuentros familiares y con personas allegadas para la celebración de comidas y cenas navideñas de los días 24, 25 y 31 de diciembre de 2020, así como los días 1 y 6 de enero de 2021, la permanencia de grupos de personas en espacios de uso público y privado, tanto cerrados como al aire libre, queda condicionada a que no se supere el número máximo de diez personas, salvo que se trate de convivientes.

Durante el pasado puente navideño, se han tramitado 33 actas por no usar mascarilla, 35 por no respetar la limitación horaria, 16 por ruidos, once por botellón, además de otras, ya en menor número, a diferentes establecimientos por no respetar las medidas vigentes en la lucha contra la pandemia del coronavirus.