El Ayuntamiento de Jaén saca a licitación un contrato para labores de conservación de la red viaria por 1,65 millones

Imagen de las obras de mantenimiento urbano en Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JÁEN 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha sacado a licitación el contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones de mantenimiento y conservación de la red viaria de la ciudad, con un valor estimado de 1,65 millones de euros. El procedimiento de contratación será abierto y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas electrónicamente hasta el próximo 20 de noviembre consultando las condiciones en 'www.aytojaen.es'.

En una nota remitida por el Consistorio, el concejal de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, ha destacado la importancia de esta contratación para "garantizar el desarrollo de los trabajos habituales de conservación de las calles de la capital". Al tiempo que ha afirmado que continúan trabajando "para mejorar la ciudad", pues este contrato, con una duración de dos años, "es imprescindible para el normal desarrollo de los trabajos de conservación del Ayuntamiento de Jaén".

Además, Padorno ha explicado que este servicio "permitirá reforzar los medios municipales y complementar el trabajo que desarrolla el personal del Ayuntamiento". En este sentido, ha subrayado que se trata de actuaciones "esenciales" que "ayudan a los trabajadores municipales a abordar otras tareas y atender aquellas intervenciones que, por su envergadura, no pueden acometerse exclusivamente con los recursos humanos propios".

De esta manera, el contrato cuenta con un valor estimado de 1,65 millones de euros y se ha licitado mediante un procedimiento de contratación abierto. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas electrónicamente hasta el 20 de noviembre de 2026, a las 19,00 horas, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (Placsp). Las empresas interesadas pueden consultar las condiciones y toda la documentación del procedimiento en esta plataforma, a través del expediente 2026000061.

En cuanto a los criterios de adjudicación, el 70 por ciento de la puntuación corresponderá a la oferta económica, mientras que el 30 por ciento restante valorará el proyecto de gestión del plan de conservación presentado por las empresas licitadoras.

Con esta licitación, el Ayuntamiento de Jaén "continúa avanzando en la planificación de los trabajos de mantenimiento y conservación de la red viaria municipal", mediante un servicio específico que "permitirá complementar los medios propios y atender las necesidades de conservación de las calles de la ciudad".

16 MILLONES PARA EL ARREGLO DE 186 CALLES

De manera paralela, la Administración local jiennense mantiene abierta una licitación para otro contrato de obras que en este caso "permite intervenir en el pavimento de forma integral en 186 calles de la ciudad un total de 16 millones de euros", financiado con los fondos del Gobierno de España destinados a "paliar los daños del tren de borrascas que afectó a la provincia a comienzos de año".

En este caso, esta licitación está abierta para que las empresas interesadas puedan optar a la adjudicación de uno o varios lotes o a los seis en su totalidad. El contrato se ha dividido en lotes para "facilitar el acceso a las empresas, de modo que cada una elija la opción que mejor se adapte a su capacidad".

Las ofertas pueden presentarse hasta el próximo 3 de noviembre a las 19,00 horas, con los requisitos que se detallan en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Jaén, en su página web 'www.aytojaen.es'.