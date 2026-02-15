El Ayuntamiento de Jaén solicita a la Junta una convocatoria "urgente" de la Comisión de Seguimiento del tranvía

Imagen del alcalde de Jaén, Julio Millán. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha solicitado a la Junta una convocatoria "urgente" de la Comisión de Seguimiento del Convenio del Tranvía, órgano auspiciado por Millán en el anterior mandato (2021) para impulsar la puesta en marcha definitiva del servicio.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, la reunión se solicita ante la preocupación del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Jaén ante la falta de información y ante la inquietante anulación de los contratos para su explotación y puesta en marcha que se está conociendo a través de los medios de comunicación.

La última reunión de este órgano en el que el Ayuntamiento recibía información de las licitaciones que la Junta realiza pero pagan ambas administraciones data de hace más de un año. En este tiempo, el Ayuntamiento ha pasado de asumir 4,5 millones del arreglo de la infraestructura para su puesta a punto a 9,9 millones sin más información por parte de la Junta, como tampoco la tiene sobre las anulaciones sucesivas de empresas que han optado a la explotación del servicio. "La información que nos llega de la Junta sobre este asunto es nula", ha remarcado.

El regidor ha trasladado en la misiva a la consejera de Fomento su interés por conocer qué está pasando con el contrato que permite que el tranvía funcione y cuál es el horizonte de puesta en marcha con la sucesión de empresas explotadoras que se están poniendo sobre la mesa o si hay que acudir a una nueva licitación y cómo se traduce en plazos esta situación. "No olvidemos que el Ayuntamiento se hace cargo de un parte del coste de explotación del tranvía y las y los jiennenses tienen que saber qué está pasando", ha aseverado Milán.

"En las últimas semanas hemos seguido con mucha atención y preocupación las noticias que nos han ido llegando por los distintos medios de comunicación sobre el proceso de licitación, la última en concreto el pasado viernes con la exclusión en el procedimiento de la UTE Avanza Movilidad Integral, a la que antecedió la de la UTE Next Continental Holding, ALSA Ferrocarril y National Express Rail", ha dicho.

Millán ha afirmado que la puesta en marcha ha sido un compromiso de la Presidencia de la Junta que se ha estado relegando desde 2022, con anuncios de puesta en marcha también en 2023, 2024 "y ya vamos por 2026 y queremos saber qué está pasando".

"Hemos visto cómo dos empresas que previamente iban a ser las adjudicatarias ya no lo van a ser, y desde la lealtad institucional es importante que se aporten soluciones y se informe al Ayuntamiento en base a ese convenio de 2021", ha señalado.

"Quiero manifestar el malestar de esta Corporación a la que represento y el mío propio por la falta de información al respecto que estamos padeciendo en todo este proceso que impacta directamente en nuestra ciudad a muchos niveles, tanto económico, organizativo y de movilidad, y que para nosotros constituye una parte esencial del modelo de ciudad que estamos planificando", sostiene en la carta el alcalde.

Finalmente, Millán ha considerado que esta situación tiene un "impacto indudable" en la ciudad, primero porque hay una incertidumbre en qué empresa va a gestionar un sistema tan complejo, en segundo lugar porque está en el aire la fecha de comienzo de funcionamiento del tranvía, y en tercer lugar porque paraliza la reordenación del transporte público, la movilidad de la ciudad e incluso la implantación de la zona de bajas emisiones.

"Creemos que todo ello obliga a la Junta a dar cumplida y directa información de lo que está ocurriendo y que podamos dar respuesta a nuestra ciudadanía, a nuestros empresarios y nuestros comerciantes que nos piden que se ponga en marcha y no entienden qué está pasando", ha sostenido.