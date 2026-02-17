El Ayuntamiento de Jaén trabaja en la última fase para poner en valor la iglesia de San Miguel como ruina visitable

Visita a la antigua iglesia de San Miguel. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén trabaja en la última fase de la puesta en valor de la antigua iglesia de San Miguel como ruina visitable y espacio para celebración de eventos. La actuación, para la que los fondos europeos de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) contemplan partidas, saldrá a licitación con proyecto y obra de forma conjunta.

Así lo ha indicado el alcalde, durante la visita que ha realizado este martes a este enclave del casco histórico junto a los concejales de Cultura, María Espejo; Patrimonio, José María Cano; Urbanismo, África Colomo; área Económica, Francisco Lechuga, y Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, además de técnicos municipales.

El regidor ha recordado que en el anterior mandato ya se impulsó con fondos europeos DUSI la puesta en valor de las ruinas del citado templo con el objetivo de consolidar sus restos arqueológicos y transformarlos en un espacio cultural y turístico, según ha informado el Consistorio.

El primer paso fue la adquisición de varias viviendas que embutían esta iglesia y que contenían sus restos situada en la calle del mismo nombre y cuya factura está atribuida en su diseño a Andrés de Vandelvira.

Posteriormente, se procedió, mediante una intervención arqueológica, a sacar a la luz elementos como arcos apuntados, ménsulas de piedra, la nave principal, el ábside y hasta frescos del siglo XVI y vestigios árabes.

Los técnicos han estado valorando el estado de la iglesia para poder acometer el anteproyecto que permita la posterior licitación conjunta del proyecto y la obra que agilice plazos. La idea es que pueda ser visitable y espacio para celebración de eventos.

"Los fondos contemplan, además, una línea que permite la intervención en las calles del entorno, de tal manera que el realce patrimonial de los vestigios de la iglesia coincida con una mejora para los residentes de esta zona de la ciudad, donde está prevista la aplicación de tres cuartas partes de los fondos europeos, 14 millones de euros", ha explicado Millán.

Al respecto, ha subrayado que el Ayuntamiento sigue trabajando en sacar del abandono espacios de valor patrimonial, histórico y sin valor productivo para que sirvan de elementos dinamizadores para la mejora del casco antiguo. Como ejemplo, ha citado la cesión a la UJA de terrenos en la plaza de Santiago para construir una residencia universitaria.

Ha señalado, igualmente, que en esta tarea también están concernidas administraciones como la Diputación, que con fondo del Gobierno de España también rescata del olvido otra iglesia en esta zona, la de Santo Domingo.

Por su parte, la primera teniente de alcalde y concejala de Cultura, Turismo y Patrimonio Histórico ha afirmado que la iglesia de San Miguel, que estaba en la lista roja de Patrimonio por su avanzado deterioro, sigue entre las "prioridades" del Consistorio.

"Con un trabajo técnico que en pocos meses permitirá que comiencen unas obras que darán a la ciudad un elemento patrimonial más, en este triángulo que conforma con los Baños Árabes y el Hospital San Juan de Dios, un trabajo que da su sitio a una obra cuya recuperación reclaman entidades y vecinos de los barrios del casco antiguo", ha declarado Espejo.