Actuación conjunta de Policía Local y Policía Nacional el pasado mes de octubre que acabó con la detención de un hombre y una mujer como presuntos autores de un robo con fuerza de cableado público en Motril. - AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

GRANADA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Motril (Granada) ha pedido la colaboración ciudadana ante la que ha calificado como "oleada de robos" de cableado público en las calles de la la ciudad costera.

El teniente de alcalde del área de Seguridad Ciudadana, José Peña, y el concejal de Mantenimiento, José Balderas, han comparecido para denunciar estos robos que han motivado un dispositivo especial de los cuerpos de seguridad.

Tras lamentar la situación, Peña ha detallados que estos robos "están perjudicando al alumbrado público de las calles de Motril, afectando a un servicio esencial para la ciudadanía", mediante la "manipulación y extracción de cableado en diversos puntos", produciendo apagones y falta de iluminación hasta que se lleve a cabo su reposición.

"Desde el Ayuntamiento de Motril estamos trabajando de forma contundente junto con las fuerzas y cuerpos de seguridad para poner fin a una problemática que llevamos meses sufriendo y que trae, además de la afectación a un servicio público básico, el consiguiente coste. La reposición, que está siendo realizada por una empresa especializada, está ejecutándose a la mayor brevedad posible aunque estos trabajos requieren cierto tiempo de instalación", ha informado Peña.

El concejal también ha expuesto que desde el área de Seguridad Ciudadana se está llevando a cabo un dispositivo especial, bajo coordinación de la Policía Nacional, para poder erradicar estos robos".

Desde el Consistorio insisten en que la colaboración ciudadana es fundamental para poder detener esta oleada de robos. "Si algún ciudadano ve por alguna zona de la ciudad a personas manipulando arquetas o extrayendo cables, es vital que sepan que no son servicios municipales, por lo que pedimos que se pongan en contacto con los servicios policiales, llamando a los teléfonos 091 o 092, para poder detener estos robos que estamos sufriendo", ha resaltado.

El teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana ha señalado que desde hace meses se trabaja para detener a los implicados y ha recordado que hace unas semanas, la policía detuvo a dos individuos que estaban utilizando instrumentos para la extracción de este cableado y utilizaban herramientas para la manipulación del servicio eléctrico", por lo que fueron detenidos y se realizó "una vigilancia exhaustiva de los principales focos en los que se están realizando los robos de cableado".

Por su parte, José Balderas, concejal de Mantenimiento, ha alertado sobre las graves consecuencias que provocan estos robos. "Esta situación supone un importante problema para los servicios municipales", ha dicho, ya que, además de los daños ocasionados, la reposición de las instalaciones requiere un tiempo adicional, lo que retrasa el restablecimiento del suministro eléctrico en las zonas afectadas.

"Estos robos están suponiendo que, por parte del área municipal de Mantenimiento, tengamos gran parte de la plantilla dedicada exclusivamente a la reposición de las zonas afectadas. Actualmente la velocidad de robo es mayor que la que tenemos para restablecer el alumbrado", ha asegurado.

"Desde el Ayuntamiento de Motril estamos poniendo todos los medios para solucionar esta problemática, y por ello me uno a la petición de colaboración ciudadana para que, si ven personas extrayendo cable, acudan automáticamente a denunciar la situación a la policía", ha finalizado.