El Ayuntamiento de Pinos Puente (Granada) debate este jueves la moción de IU y PP contra el alcalde del PSOE

GRANADA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pinos Puente debate en pleno extraordinario convocado a las 12,00 horas de este jueves la moción de censura registrada por el grupo municipal de IU, que ha gobernado hasta ahora en coalición con el PSOE en este municipio del área metropolitana de Granada, junto con los grupos de la Unión Independiente del Municipio (Uimpp) y el PP.

La moción, que fue registrada ante notario, quedaba presentada el pasado 3 de diciembre en el Ayuntamiento para la convocatoria del pleno extraordinario para relevar al aún alcalde, Enrique Medina (PSOE), según lo firmado por los tres ediles independientes, los dos del PP y los dos de IU.

La normativa estipula que, una vez la Secretaría del Ayuntamiento revisa que la documentación y las firmas están en orden, el pleno queda convocado automáticamente diez días hábiles después a las 12,00 horas, en este caso, este jueves.

Está previsto que sea elegido alcalde el que fuera cabeza de lista de IU, Iván Fernández, que ha sido concejal de Economía en el primer tramo del mandato. La decisión de presentar moción de censura no ha contado con el apoyo de la dirección provincial de la coalición de izquierdas, que expedientó a sus ediles.

Los promotores de la moción desde Uimpp, PP e IU en el ámbito local han pactado que darán las explicaciones sobre esta iniciativa una vez las presenten a sus vecinos en el debate de la moción de censura.

El PSOE ganó las elecciones con mayoría simple en los comicios municipales de 2023 con cinco ediles en una corporación local en la que Vox tiene un concejal, que anunció que no apoyará la censura que se vota este jueves en pleno. La mayoría absoluta se sitúa en los siete concejales, los que suman los promotores de la moción, entre los que está también la que ha sido edil de Igualdad, Margarita Álvarez, de IU.

Por otro lado, la Fiscalía Provincial pide para Álvarez cuatro años de prisión por la presunta comisión de un delito de lesiones contra una vecina madre de la testigo de un proceso judicial que afectaba a un familiar de esta edil, y de otro ilícito de obstrucción a la justicia.