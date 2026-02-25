La Junta y la ONCE distribuirán cinco millones de cupones conmemorativos por el Día de Andalucía por toda España

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (c), junto al delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez (4d), y la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE, Isabel Viruet (3d), en - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, junto al delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y la presidenta del Consejo Territorial, Isabel Viruet, han presentado este miércoles el cupón conmemorativo del 28F con la imagen de un mosaico que recoge parte del escudo de Andalucía con la mítica figura de Hércules entre las columnas que evocan el límite del mundo conocido. En total, cinco millones de cupones se distribuirán por toda España para celebrar el Día de Andalucía de la mano de la ONCE.

Según ha recogido la Junta en una nota, el consejero ha querido agradecer a la ONCE la labor que realiza "siendo un referente en Andalucía y en toda España por favorecer el desarrollo laboral y la autonomía personal de personas con discapacidad y por su contribución a la sociedad andaluza". En este sentido, ha destacado que en 2024 ha conseguido "un hito histórico" al lograr en sus casi 90 años de vida 77.000 empleados.

Sanz ha asegurado también que la presentación del cupón conmemorativo del 28F "es una de esas buenas costumbres que no debemos perder", y ha explicado que "la relación entre la ONCE y Andalucía es muy fructífera y nos permiten reforzar el compromiso pleno del Gobierno andaluz con la igualdad real y efectiva de todos los andaluces".

También ha destacado la alianza entre la ONCE y la Junta poniendo como ejemplo las ayudas destinadas por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en la convocatoria de subvenciones anuales autofinanciada para el programa Mediación socioeducativa para personas con sordoceguera con más de 660.000 euros destinados desde 2018. O desde la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, con la presentación a finales del pasado año del II Plan de Empleo para Personas con Discapacidad en Andalucía 2025-2028, dotado con 546 millones de euros.

Asimismo, el consejero ha puesto en valor también el convenio con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional para blindar la cobertura educativa de los más de 1.700 estudiantes ciegos o con discapacidad visual grave que cursan estudios en Andalucía en todos los niveles, previos a la Universidad.

Además, ha indicado el convenio firmado con la RTVA con el fin de realizar actuaciones para el desarrollo y potenciación de la integración y normalización social de las personas ciegas, con discapacidad visual grave, con baja visión o con otro tipo de discapacidad.

En este sentido, Antonio Sanz ha señalado que "los andaluces, al igual que los miembros de la ONCE, tenemos el coraje suficiente para acabar con todos los obstáculos que nos impidan ejercer nuestra autonomía", y ha defendido que "lo que conmemoramos este 28 de febrero es que hoy Andalucía es respetada y se le escucha, con moderación, tolerancia, diálogo y entendimiento".

Finalmente, el consejero ha concluido poniendo en valor la labor integradora de la ONCE con las personas y la acción diaria y ha agradecido a los responsables su contribución para hacer más y mejor Andalucía cada día.

En el acto, Sanz ha estado acompañado por el viceconsejero de la Presidencia y Emergencias, Tomás Burgos; la secretaria general de Inclusión Social, Ana Vanessa García; y el comisario Jefe de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad de Andalucía; Antonio Burgos.

Por otro lado, la presidenta del Consejo Territorial ha afirmado que este cupón es "un grito de reivindicación -porque el 28F es pura reivindicación-, de un ¡Viva Andalucía! y ¡Vivan los andaluces! pero con un tono de elegancia y de clase que dice mucho de nuestro saber estar ante la vida, de nuestra capacidad y talento como pueblo y de nuestro compromiso y solidaridad como sociedad".

Por su parte, el delegado de la ONCE ha defendido que este Día de Andalucía "no puede ser otro 28-F más tras las últimas tragedias que han puesto a prueba el compromiso solidario y la empatía del pueblo andaluz". Al hilo, Cristóbal Martínez ha mencionado a Gonzalo Sánchez, el vendedor de la ONCE que puso su quad al servicio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para echar una mano en las horas más críticas del accidente de Adamuz, o Antonio Cañestro y Jairo Cuevas y Marta Angulo, vendedores de la ONCE en Grazalema (Cádiz), "que tuvieron que dejarlo todo para huir de las inundaciones, como ejemplos de la Andalucía más valiosa".

"Detengámonos a pensar qué somos, qué hemos sido capaces de hacer. Parémonos a discernir entre lo que de verdad importa y lo menos importante. Pensemos qué queremos hacer y a dónde queremos llegar juntos. Porque cada 28F es un buen momento para hacerlo, una invitación a reflexionar y a mirar atrás con calma para valorar lo conseguido, reposarlo y afrontar hoy y mañana con mayor seguridad, con mayor certeza, con mayor ambición por supuesto, pero también con mayor ilusión", ha afirmado el delegado de la ONCE.

De este modo, Martínez ha manifestado que "son tiempos difíciles que exigen altura de miras". "Y lo sabemos muy bien, llegamos más lejos si permanecemos unidos. Nos quedan muchas barreras por derribar, mucho camino por recorrer en términos de empleo, accesibilidad, inclusión, igualdad, pero juntos podemos conseguirlo, podemos seguir avanzando", ha concluido.