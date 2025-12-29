El Ayuntamiento de Pozoblanco (Córdoba) y la DGT acuerdan implantar un aula informatizada de exámenes teóricos

El alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, y la jefa provincial de Tráfico en Córdoba, Piedad Sánchez, firman el acuerdo. - AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Pozoblanco (Córdoba) ha firmado el convenio de colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT) para la implantación en el municipio de un aula informatizada destinada a la realización de exámenes teóricos del permiso de conducción, un servicio que supondrá un importante avance para la ciudadanía de Pozoblanco y de toda la zona norte de la provincia de Córdoba.

Tal y como ha indicado el Consistorio pozoalbense en una nota, el acuerdo, que ha sido suscrito por el alcalde, Santiago Cabello, y la jefa provincial de Tráfico en Córdoba, Piedad Sánchez, permitirá que Pozoblanco se consolide como sede oficial de la DGT en la realización de exámenes, evitando desplazamientos innecesarios a la capital para los aspirantes a conductores.

Con la puesta en marcha de esta aula informatizada, los exámenes teóricos organizados por la Jefatura Provincial de Tráfico de Córdoba podrán seguir realizándose en Pozoblanco con la última tecnología que exigía el ministerio del Interior, mejorando la calidad del servicio y facilitando el acceso a un recurso público esencial.

Actualmente, Pozoblanco se sitúa, junto a Córdoba capital y Puente Genil, entre las únicas localidades de la provincia habilitadas para la realización de pruebas oficiales de la DGT.

En este contexto, el alcalde ha destacado que este convenio "responde al compromiso del Ayuntamiento de acercar los servicios públicos a la ciudadanía, evitar desplazamientos y reforzar el papel de Pozoblanco como cabecera de servicios del norte de la provincia". Cabello ha subrayado, además, que esta actuación "contribuye a generar actividad en el municipio y a mejorar la atención tanto a los vecinos como a los habitantes de toda la comarca".

La creación del aula informatizada cuenta con una inversión municipal destinada a dotar el espacio de los medios técnicos necesarios para garantizar el correcto desarrollo de las pruebas, cumpliendo con los requisitos establecidos por la DGT.