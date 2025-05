El Ayuntamiento de Úbeda (Jaén) reclama a la Junta "información certera" sobre la nueva sede del Conservatorio de Música

JAÉN 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Úbeda (Jaén) ha reclamado a la Junta de Andalucía "información certera" sobre la nueva sede del Conservatorio Profesional de Música María de Molina, ya que "sigue siendo una ambición que no se materializa".

Así lo ha indicado este martes en una nota la alcaldesa, Antonia Olivares, tras la reunión que, junto al concejal de Educación, Pedro Jesús López, ha mantenido con el delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Francisco José Solano.

La intención de este encuentro, solicitado por el Consistorio y que se ha celebrado en Jaén durante más de dos horas, ha sido abordar algunas de las necesidades que tiene la comunidad educativa y los centros escolares de la ciudad.

En este sentido, una de cuestiones que han trasladado ha sido la necesidad de que el delegado visite cada uno de los centros de Úbeda, para que pueda conocer 'in situ' esas necesidades y conocer también pormenorizadamente el trabajo desarrollado en colegios e institutos por el profesorado y alumnado.

Además, los responsables municipales han detallado todas las necesidades en materia de rehabilitación y adecuación de las infraestructuras que tienen los centros públicos de la ciudad, así como la incorporación de más docentes.

"Algunas de esas reivindicaciones llevan hasta diez años esperando una respuesta y hay que decir que algunas son muy urgentes como es el caso, por ejemplo, de las cubiertas del colegio Santísima Trinidad, entre otras", ha puntualizado la alcaldesa.

Otro de los asuntos destacados ha sido la "caída de líneas" escolares, algo que desde el Ayuntamiento de Úbeda no se puede admitir. "Queremos que se mantengan todas y cada una de las líneas educativas en nuestra ciudad", ha subrayado, no sin defender que la solución no pasa por quitar líneas, sino por bajar la ratio de estudiantes para una mejor atención educativa.

Junto a ello, Olivares ha hecho especial hincapié en la situación del Conservatorio Profesional de Música María de Molina, un proyecto que se lleva reivindicando desde hace muchos años a los diferentes gobiernos que han estado al frente de la Junta de Andalucía y que a día de hoy "solo sigue siendo un sueño o una ambición, que no se materializa".

Al respecto, ha pedido al delegado que le traslade "una información certera sobre la situación" y que no se mienta en este asunto. "En los presupuestos de la Junta, la única partida que hemos visto, y los hemos estudiado a fondo, ha sido de 200.000 euros, ellos hablan de 6.000.000 euros, por esta razón le hemos dicho que nos muestren dónde están esos 6.000.000 euros", ha comentado.

La alcaldesa ha resaltado que este asunto no es político, sino una cuestión de necesidad, puesto que "Úbeda necesita un conservatorio nuevo". Además, ha dejado claro que el Ayuntamiento "ha sido leal institucionalmente" y ha realizado todos los trámites necesarios para que las obras se hubieran ejecutado ya.

"Queremos que se nos deje de mentir y que se haga esa obra tan necesaria para la ciudad de Úbeda, una ciudad donde la cultura y la música tiene tantísima importancia", ha manifestado.

Olivares ha explicado el encuentro ha superado las dos horas, debido a los diversos temas tratados y que "estaban pendientes" desde la última reunión que se mantuvo en Jaén 14 de abril de 2023, pese a que el Ayuntamiento ha solicitado periódicamente reuniones para abordar cuestiones que preocupan a la comunidad educativa.

"Espero que estas necesidades reales que le hemos transmitido se vean resueltas, al menos las más urgentes", ha concluido la alcaldesa de Úbeda.