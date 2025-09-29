Los ayuntamientos cordobeses gobernados por IU onderán la bandera palestina con motivo de su Día Nacional

Archivo - El coordinador provincial de IU en Córdoba, Sebastián Pérez, con el pañuelo palestino, en una imagen de archivo. - IU - Archivo

CÓRDOBA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La dirección provincial de IU Córdoba ha informado este lunes que, con motivo del Día Nacional de la Bandera Palestina, los diez ayuntamientos de la provincia con alcaldes y alcaldesas de la coalición de izquierdas "ondearán mañana en las fachadas la bandera palestina, como muestra del compromiso de IU con el pueblo palestino y de condena al genocidio que está llevando a cabo el Gobierno de Israel en la Franja de Gaza".

A este respecto y mediante un comunicado, la dirección provincial de IU Córdoba ha señalado que esta acción forma parte de la implicación de la organización en "la defensa de los derechos humanos y la denuncia de las masacres que se están produciendo cada día contra la población civil, incluyendo miles de niños y niñas" en el territorio palestino.

De igual forma, los grupos municipales de IU en aquellos municipios donde la organización no gobierna solicitarán a los respectivos ayuntamientos que también coloquen la bandera palestina en sus fachadas, como "gesto reivindicativo".

La dirección provincial de IU ha reconocido que el Gobierno de España "está avanzando en el camino correcto, en materia de reconocimiento y apoyo al pueblo palestino", pero ha insistido en que "aún es necesario romper las relaciones comerciales con el Gobierno de Israel, para que las medidas sean efectivas".

Desde IU han subrayado, además, la importancia de que "las administraciones gobernadas por la derecha, que hasta el momento no han tenido ningún gesto con Palestina, actúen ahora y se sumen a este tipo de acciones simbólicas y reivindicativas", como van a hacer en los ayuntamientos gobernados por IU en la provincia: Aguilar de la Frontera, Almodóvar del Río, Fernán Núñez, Montalbán, Carcabuey, Cardeña, Doña Mencía, Fuente Palmera, Fuente Carreteros y Nueva Carteya.