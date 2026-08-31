Los ayuntamientos de Granada gobernados por el PP se sumarán a las concentraciones en apoyo a Ceuta

Jorge Saavedra, Ha Anunciado Este Lunes Que Los Ayuntamientos De La Provincia Gobernados Por El PP Se Sumarán El Próximo Miércoles 2 De Septiembre, A Las Concentraciones Convocadas Por La FEMP En Apoyo A Ceuta. - PP GRANADA

GRANADA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular de Granada, Jorge Saavedra, ha anunciado este lunes que los ayuntamientos de la provincia gobernados por el PP se sumarán el próximo miércoles 2 de septiembre, a las concentraciones convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo a Ceuta, por lo que invita a los vecinos de los municipios granadinos a participar en la convocatoria para mostrar conjuntamente "la unidad, el afecto y la solidaridad de todos los granadinos con Ceuta".

El dirigente 'popular' ha señalado que Ceuta atraviesa una situación "muy grave e intolerable" que requiere la colaboración y el apoyo de todos. "La defensa de Ceuta y de su integridad territorial debe estar por encima de todo. Es el momento de actuar desde la unidad, la responsabilidad institucional y la solidaridad. Ceuta no está sola, Ceuta es España y cualquier situación que afecte a los ceutíes nos afecta al conjunto de los españoles", ha afirmado.

Saavedra ha señalado los "históricos vínculos" que unen a Granada y Andalucía con Ceuta y ha asegurado que el PP seguirá respaldando todas las iniciativas que contribuyan a defender sus intereses y favorecer su recuperación económica y social "frente a la inoperancia, la mala gestión y la incompetencia que ha demostrado con hechos el Gobierno de Pedro Sánchez".

"Queremos que el próximo miércoles la voz de Granada se escuche con fuerza en toda la provincia. Invitamos a los granadinos a acudir a las puertas de sus ayuntamientos para trasladar todo nuestro apoyo, cariño y solidaridad a Ceuta y a los ceutíes", ha concluido.