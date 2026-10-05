Aznar afirma que Sánchez y sus aliados quieren dar a estas elecciones un carácter "prácticamente constituyente"

El expresidente del Gobierno y del PP y actual presidente de la Fundación FAES, José María Aznar, este lunes en Sevilla - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

SEVILLA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno y del PP y actual presidente de la Fundación FAES, José María Aznar, ha manifestado este lunes que las elecciones generales del 29 de noviembre son las "más importantes desde el comienzo de la transición", puesto que el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, y sus "aliados" quieren darle un carácter "prácticamente constituyente".

Así se ha pronunciado durante un diálogo dentro de la XIII edición del ciclo Letras en Sevilla, bajo el título '1936: la guerra que perdimos todos', en la Fundación Cajasol, en Sevilla.

Ha alertado además de que puede haber una "alteración del censo electoral que sirva para buscar determinadas ventajas" por parte del PSOE. "Quien lo hizo en su casa, en su partido, es capaz de hacerlo en la casa de todos", ha dicho.

José María Aznar ha considerado que las elecciones tendrían que haber sido "hace mucho tiempo", teniendo en cuenta que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha sido capaz de presentar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) en toda la legislatura.

Para Aznar, hay que entender muy bien qué es lo que se va a decidir en estas elecciones del 29 de noviembre, porque no se trata de unos comicios "cualquiera" en los que se va a jugar la alternancia de un gobierno simplemente, sino que "estamos ante las elecciones más importantes desde el comienzo de la transición, en ese momento histórico".

A su juicio, Pedro Sánchez y sus aliados "quieren dar a esas elecciones un carácter prácticamente constituyente". "Es decir, si la coalición actual de gobierno ganase las elecciones, pudiese formar otra vez gobierno, es evidente que el sistema constitucional que hemos conocido hasta ahora, que la unidad que hemos conocido hasta ahora, y que la monarquía constitucional parlamentaria que hemos conocido hasta ahora, se terminan", según ha señalado el expresidente del Gobierno.

"Estamos ante unas elecciones absolutamente determinantes, históricas y transcendentales", según José María Aznar, quien se ha referido a unos aliados de Sánchez que "cuestionan la unidad de España y la pretenden transformarla en plurinacionalidad" y que están "actuando contra la Constitución".

"Quien pretende cambiar los sistemas constitucionales, deconstruyendo nuestra Constitución, está llamando a un periodo constituyente, y todo eso deriva evidentemente en el derribo del principal elemento, soporte y cúpula de la Constitución, que es la Corona", ha indicado.

"Eso es lo que tiene que saber el ciudadano español, tiene que saber que va a votar sobre eso", según ha manifestado José María Aznar.

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