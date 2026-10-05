Aznar avisa de que si Sánchez lograra formar otra vez gobierno, España iría a una "república"

1123128.1.260.149.20261005212856 El expresidente del Gobierno y del PP y actual presidente de la Fundación FAES, José María Aznar, este lunes en Sevilla - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

SEVILLA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno y del PP y actual presidente de la Fundación FAES, José María Aznar, ha manifestado este lunes que las elecciones generales del 29 de noviembre son las "más importantes desde el comienzo de la transición", puesto que el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, y sus "aliados" quieren darle un carácter "prácticamente constituyente" y si llegaran a gobernar de nuevo, España acabaría siendo "una república".

Así se ha pronunciado durante un diálogo dentro de la XIII edición del ciclo Letras en Sevilla, bajo el título '1936: la guerra que perdimos todos', en la Fundación Cajasol, en Sevilla.

Aznar ha alertado además de que puede haber una "alteración del censo electoral que sirva para buscar determinadas ventajas" por parte del PSOE. "Quien lo hizo en su casa, en su partido, es capaz de hacerlo en la casa de todos", ha dicho.

José María Aznar ha considerado que las elecciones tendrían que haber sido "hace mucho tiempo", teniendo en cuenta que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha sido capaz de presentar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) en toda la legislatura.

Para Aznar, hay que entender muy bien qué es lo que se va a decidir en estas elecciones del 29 de noviembre, porque no se trata de unos comicios "cualquiera" en los que se va a jugar la alternancia de un gobierno simplemente, sino que "estamos ante las elecciones más importantes desde el comienzo de la transición, en ese momento histórico".

A su juicio, Pedro Sánchez y sus aliados "quieren dar a esas elecciones un carácter prácticamente constituyente". "Es decir, si la coalición actual de gobierno pudiese formar otra vez gobierno, es evidente que el sistema constitucional que hemos conocido hasta ahora, que la unidad que hemos conocido hasta ahora, y que la monarquía constitucional parlamentaria que hemos conocido hasta ahora, se terminan", según ha señalado el expresidente del Gobierno.

"Estamos ante unas elecciones absolutamente determinantes, históricas y transcendentales", según José María Aznar, quien se ha referido a unos aliados de Sánchez que "cuestionan la unidad de España y la pretende transformar en plurinacionalidad" y que están "actuando contra la Constitución".

"Quien pretende cambiar los sistemas constitucionales, deconstruyendo nuestra Constitución, está llamando a un periodo constituyente, y todo eso deriva evidentemente en el derribo del principal elemento, soporte y cúpula de la Constitución, que es la Corona", ha indicado.

"Eso es lo que tiene que saber el ciudadano español, tiene que saber que va a votar sobre eso", según ha manifestado José María Aznar, para quien si Sánchez pudiera volver a formar gobierno tras el 29 de noviembre, España iría a una república. "Eso no se oculta, sino que se dice abiertamente". "Estas elecciones, evidentemente, después de dos legislaturas, es una rendición de cuentas", ha apuntado.

Se ha mostrado convencido de que, de aquí al 29 de noviembre, vamos a ver "cómo desde la izquierda, desde PSOE y la coalición de gobierno se alimenta a Vox todo lo que se puede". "Ese es el gran sueño que puede tener en este momento quien ha convocado las elecciones", ha señalado Aznar, para quien Pedro Sánchez "va a hacer el mayor daño posible al PP, porque puede gobernar, y va a hacer el mayor favor posible a Vox".

Para Aznar, "no es lo mismo un PP con 140 y un Vox con 60 que un PP con 165 y Vox con 35; la segunda fórmula permite afrontar los problemas del país, y la primera fórmula, yo no estoy seguro que lo permita"".

Ha recalcado que "hay que tener una posición muy activa de reconstrucción política, económica, social, institucional y en política exterior española, y eso requiere un gobierno muy sólido".

"Estamos hablando de una profunda agenda de reconstrucción nacional que es absolutamente imprescindible en términos de la continuidad histórica de España, de la salud institucional del país, de la supervivencia en nuestro país del estado de derecho y en términos del funcionamiento institucional del país", según José María Aznar.

En cuanto a la 'Ley de Nietos', ha manifestado que España ha tenido razonablemente "un sistema electoral que durante todo el tiempo de la transición no se ha cuestionado y ha funcionado relativamente bien".

"¿Por qué poner dudas en el sistema electoral ahora?", ha planteado Aznar, quien ha señalado que no conoce "ningún sitio del mundo en donde un bisnieto de un señor o de una señora que se va de España no solamente obtiene la nacionalidad española, sino que se le da el derecho a voto". "Hay bisnietos, nietos e hijos y personas que no han pisado España nunca, que tienen derecho a votar, cosa que la Constitución no dice ni por asomo", según ha señalado.

"Claro que hay dudas sobre eso y eso se llama en castellano alterar el censo electoral", ha sentenciado José María Aznar, para quien "toda llamada de cuidado ante una alteración del censo electoral", le parece "una llamada correcta".

"Quien lo hizo en su casa y en su partido es capaz de hacerlo en la casa de todos; capaz de alterar el censo electoral y que esa alteración sirva para buscar determinadas ventajas", ha sentenciado.

HUELGA GENERAL

En cuanto a la huelga general que CCOO y UGT han acordado convocar este otoño por la vivienda y salarios dignos, ha planteado " "contra quién" va esa huelga general. "Ya lo que nos faltaba por ver en España es una huelga general contra la oposición, contra la alternativa", ha indicado José María Aznar, para quien eso es "políticamente delirante" y propio de alguien "que ha perdido un poco el sentido de la orientación". "Es de broma realmente", ha apuntado.

Sobre el problema del acceso a la vivienda, el expresidente del Gobierno ha manifestado que es un "problema ahora", pero hace 15 ó 20 años "no era un problema grave". Respecto a los decretos ley del Gobierno central, ha señalado que si se "considera que el propietario es poco más o menos que un criminal o que un casero es poco más o menos que un ladrón, quién tenga una propiedad, por qué la va a poner en alquiler, y si además le dicen el alquiler va a ser este y lo tiene usted que renovar automáticamente".