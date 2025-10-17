Baeza (Jaén) contará con talleres gratuitos para impulsar la digitalización de sus pymes turísticas

BAEZA (JAÉN), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Baeza (Jaén), en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), va a poner en marcha el plan formativo Baeza Next, una iniciativa gratuita destinada a impulsar la digitalización, la innovación y la competitividad de las pymes turísticas del municipio.

Innovasur será empresa responsable de la ejecución técnica del proyecto, conformado por 21 talleres exprés que suman más de 100 horas de formación gratuita, orientada a dotar a las empresas turísticas de herramientas prácticas para mejorar su visibilidad digital, organización interna y ventas.

El plan formativo incluye sesiones sobre marketing digital, redes sociales, posicionamiento online, inteligencia artificial aplicada al turismo, atención al cliente y sostenibilidad, entre otros contenidos. Todas las formaciones, según se ha informado desde el Ayuntamiento, están diseñadas con un formato breve, práctico y adaptado a las necesidades reales de las pymes locales, favoreciendo la participación activa del tejido empresarial turístico de la ciudad.

El Plan de Sostenibilidad Turística de Baeza trabaja en materia de digitalización, accesibilidad y promoción del destino, consolidando a Baeza como "un referente del turismo sostenible e inteligente en Andalucía", tal y como ha indicado el concejal de Turismo, José Antonio Jiménez.

"Este plan formativo es una herramienta esencial para que nuestras empresas turísticas ganen autonomía, competitividad y visibilidad. Apostamos por un turismo más moderno, más digital y más sostenible, pero también más cercano y con identidad local", ha dicho Jiménez.

Desde Innovasur ha incidido en que "la formación práctica y adaptada a las necesidades reales del sector es la base para consolidar el nuevo modelo turístico de Baeza, basado en la innovación y la sostenibilidad".

Turismo con futuro Con el lanzamiento de Baeza Next, el Ayuntamiento de Baeza reafirma su compromiso con el fortalecimiento del tejido empresarial turístico local y con la creación de un destino más competitivo, sostenible y digitalmente preparado. El PSTD está financiado con fondos europeos Next Generation a través del Ministerio de Industria y Turismo, la Junta de Andalucía y el propio Ayuntamiento de Baeza.