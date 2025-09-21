Baeza (Jaén) inicia con una auditoría el proceso para convertirse en Destino Turístico Inteligente

Archivo - Un grupo de turistas ante la Catedral de la Natividad de Nuestra Señora, de Baeza. - CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR

BAEZA (JAÉN), 21 (EUROPA PRESS)

El municipio jiennense de Baeza ha comenzado los trabajos para convertirse en Destino Turístico Inteligente (DTI), en concreto, con el inicio el proceso de diagnóstico a través de una auditoría.

Este análisis se llevará a cabo con el apoyo de la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (Segitur), dependiente de la Secretaría de Estado de Turismo, según ha informado el concejal de Turismo y Promoción, José Antonio Jiménez.

El edil ha destacado que supone un gran reto para la ciudad por los cambios que conlleva. "Ser un Destino Turístico Inteligente no solo tiene que ver con la tecnología y la innovación, sino que también afecta a ámbitos como la gobernanza del destino, la sostenibilidad y la accesibilidad", ha explicado.

El proyecto arranca con una auditoría al destino, de la que se obtendrá un diagnóstico basado en 97 requisitos y 261 indicadores para el conjunto de ejes clave de un DTI --gobernanza, innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad--, permitiendo valorar el grado de madurez de cada requisito.

Tras este diagnóstico, se elaborará una serie recomendaciones que incluyen todas aquellas mejoras que debe realizar el destino en esos ámbitos de actuación, ligadas a cada área de competencia, de cara a poder ser reconocido como Destino Turístico Inteligente.

Jiménez ha señalado la importancia de apostar por un modelo de desarrollo basado en la metodología DTI y ha asegurado que supondrá "multitud de beneficios" para el conjunto de actores que conforman el sistema turístico de Baeza.

Entre esas ventajas, ha aludido al liderazgo en la transformación del destino con un potente efecto demostración;,la creación de sinergias y aprovechamiento eficiente de recursos y la mejora de la cultura cooperativa y política turística local para mejorar la gobernanza.

También se ha referido a la mejora del posicionamiento del municipio gracias al desarrollo de un proyecto pionero a nivel mundial, la generación de cultura innovadora tanto en la administración como en el tejido empresarial local, el incremento de la competitividad turística y la mejora de la experiencia turística en su totalidad.

EL PROGRAMA

El programa Destino Turístico inteligente es un proyecto promovido por la Secretaría de Estado de Turismo y gestionado por Segitur que persigue contribuir a mejorar la competitividad de los destinos turísticos y la calidad de vida de sus residentes incidiendo en cinco ámbitos de actuación: gobernanza, innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad.

El DTI se define como un destino turístico innovador, consolidado sobre una infraestructura tecnológica de vanguardia, que garantiza el desarrollo sostenible del territorio turístico, accesible para todos, facilitando la interacción e integración del visitante con el entorno e incrementando la calidad de su experiencia en el destino y la mejora de la calidad de vida del residente.

Para alcanzar estos objetivos, el programa promueve la implantación de un modelo de gestión que tiene en cuenta la transversalidad de la actividad turística y las características diferenciadoras de cada destino.

Se articula sobre una metodología de diagnóstico, basada en 97 requisitos y 261 indicadores, que deriva en un sistema de recomendaciones y un sistema de monitorización. Estos forman los elementos fundamentales del modelo, permitiendo un proceso de mejora continuo de la gestión del destino adaptada a los retos presentes y futuros del turismo.