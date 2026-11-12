El Banco de Alimentos de Córdoba busca 1.200 voluntarios para la Gran Recogida 2026

Presentación de la Gran Recogida 2026. - BANCO DE ALIMENTOS

CÓRDOBA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Alimentos Medina Azahara de Córdoba ha presentado este jueves la Gran Recogida en la que, del 13 al 15 de noviembre, participarán 65 establecimientos de la capital y otros tantos de la provincia. Además, ha hecho un llamamiento para conseguir los 1.200 voluntarios necesarios para esta campaña.

Según ha indicado informado la organización en una nota, los 53 Bancos de Alimentos asociados a la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) han hecho un llamamiento a la ciudadanía para sumarse a la Gran Recogida 2026.

Bajo el lema 'La Graaaaaan Recogida', la XIV edición pone de relieve la magnitud de una iniciativa que moviliza a todo un país para contribuir a que cerca de un millón de personas tengan acceso a una alimentación digna.

Aunque la alimentación es un derecho reconocido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, garantizar su ejercicio sigue siendo un desafío. El aumento general del coste de la vida reduce la capacidad de muchos hogares para cubrir sus necesidades esenciales. Según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025 del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 25,7 % de la población residente en España se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que equivale a una de cada cuatro personas.

Por eso, la labor de los Bancos de Alimentos va mucho más allá de cubrir una necesidad básica. Facilitar el acceso a una alimentación adecuada constituye un apoyo esencial para que las personas puedan salir de la espiral de la pobreza y recuperar la estabilidad.

En este contexto, la Gran Recogida desempeña un papel fundamental, ya que permite abastecer los almacenes de los Bancos de Alimentos y seguir dando respuesta a las necesidades alimentarias de miles de personas.

El objetivo de esta edición es alcanzar el equivalente a diez millones de kilos de alimentos, gracias tanto a las donaciones de alimentos no perecederos como a las aportaciones económicas realizadas en las líneas de caja de los establecimientos participantes. Estas últimas permiten a los Bancos de Alimentos adquirir los alimentos que necesitan en cada momento y ajustar el abastecimiento a las necesidades reales de las personas atendidas.

Además, las donaciones económicas cuentan con ventajas fiscales. Quienes deseen solicitar la desgravación podrán hacerlo enviando el ticket de compra a través de 'www.granrecogida.org'.

Las modalidades de colaboración dependerán de la cadena de distribución en la que se realice la donación. También será posible realizar donaciones online, desde el inicio de la campaña hasta finales de diciembre, a través de 'www.granrecogida.org', o mediante Bizum al número 00090.

En concreto, elBbizum del Banco de Alimentos de Córdoba es 33636, y también se puede colaborar mediante una transferencia a la cuenta del Banco de Alimentos Medina Azahara con IBAN ES66 2095 4408 5191 6679 8951.