El Banco de Alimentos de Córdoba recibió en 2025 más de 1,5 millones de kilos de comida y atendió a 179 entidades

CÓRDOBA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Alimentos Medina Azahara de Córdoba ha informado este miércoles que, según los datos provisionales de su actividad durante el pasado año, en 2025 la entidad recibió 1.557.062 kilos de alimentos, además de atender a un total de 179 entidades asistenciales y comedores sociales que, a su vez, han prestado ayuda a 20.520 personas beneficiarias de Córdoba y su provincia. De este total, 2.731 han sido niños y 912 lactantes.

Según ha detallado el Banco de Alimentos en una nota, los más de 1,5 millones de kilos de comida, más las existencias de almacén remanentes, ha supuesto el reparto de 1.608.007 kilos hasta el 31 de diciembre. Esta cantidad equivale a más de 80 camiones tráiler de alimentos, lo que da muestra del importante volumen de ayuda distribuida.

Respecto al origen de los alimentos recibidos, la industria agroalimentaria ha sido la principal fuente, con 488.378 kilos, seguida de las empresas de distribución, con 425.378 kilos, y de las colectas solidarias, que han aportado 151.338 kilos. Asimismo, se contabilizan las entradas procedentes de la Fesbal, otros bancos de alimentos y las compras realizadas, que en conjunto ascienden a 239.080 kilos, además del programa Fega de Frutas y hortalizas con 252.494 kilos

Para la entidad, estos datos "reflejan el compromiso solidario de empresas, entidades y ciudadanía", así como la "intensa labor" desarrollada por el Banco de Alimentos de Córdoba "para atender a las personas más vulnerables".