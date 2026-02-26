Banco Mediolanum superó los 2.000 millones de patrimonio en la Zona Sur en 2025

Archivo - Pablo Lora - BANCO MEDIOLANUM - MIQUEL COLL MOLAS - Archivo

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Banco Mediolanum cerró el pasado ejercicio con un volumen de recursos totales de clientes de 2.141,2 millones de euros en la Zona Sur (Andalucía y Extremadura), un 21,9% más que el año anterior, informa este jueves en un comunicado.

El número de clientes fue de 43.777 personas, un 15,2% más, y la red de Family Bankers (asesores financieros) alcanzó los 270 profesionales (+3,4%).

El responsable de Banco Mediolanum en la Zona Sur, Pablo Lora, ha asegurado que el cliente mantiene el asesoramiento que recibe cuando es continuo y "realmente" personalizado.

EN TODA ESPAÑA

En España obtuvo 40,6 millones de beneficio, en línea con 2024; ingresos de 276 millones (+16,3%), sobre todo por el aumento del asesoramiento en fondos de inversión y seguros de vida-ahorro; tuvo récord de entradas netas en activos gestionados, con 1.954 millones (+35%); los recursos totales de clientes fueron de 15.487 millones (+18,4%) y se alcanzaron los 285.758 clientes (+12,1%).

El banco entregará un premio extraordinario de 2.000 euros a cada agente financiero y cada empleado, tras un año en que, por séptima vez consecutiva, fue la entidad con los clientes más satisfechos de la banca española, según la consultora independiente Stiga.