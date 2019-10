'La Banda' vuelve los sábados y los domingos a la parrilla de Canal Sur Televisión

Publicado 11/10/2019 11:00:04 CET

SEVILLA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El programa infantil 'La Banda' comienza este sábado 12 de octubre, a partir de las 08,30 horas y hasta las 10,30, una nueva andadura en Canal Sur Televisión, por lo que volverá a reencontrarse con los niños andaluces con nuevas secciones y con sus presentadores habituales, Felipe y María.

El fomento de la lectura, del vocabulario de inglés, temas relacionados con el medio ambiente, con las mascotas, serán algunos de los contenidos de un programa renovado que contará, además, con la sección 'La Banda en tu cole', protagonizada exclusivamente por niños andaluces en su propio colegio, según ha informado RTVA en un comunicado.

Entre las secciones destacan 'Filipuá', en el que Felipe será el cocinero que enseñará recetas y consejos saludables para llevar a cabo una alimentación sana; 'SuperPlaneta', con María que se convierte en superheroína y dará consejos para el cuidado del medio ambiente y tendrá que combatir a Tufo, un alienígena villano que quiere destruir el planeta.

También habrá una sección llamada 'Mascotas', en el que María será la encargada de acercar a los niños al reino animal en general, desde el hamster al rinoceronte pasando por el tiburón; 'Valores medioambientales', donde hablarán de educación vial, reciclaje, hábitos saludables, con consejos transversales; 'Can you help me' para fomentar el vocabulario en inglés; y una sección de libros con recomendaciones para fomentar la lectura entre los pequeños andaluces.

Asimismo, Felipe y María se acercarán a los colegios andaluces con la sección 'La Banda en tu cole', un espacio que estará protagonizado exclusivamente por niños que mostrarán y realizarán en su propio cole todo lo que les gusta (aficiones, libros, música, experimentos, bailes, deportes).

Por último, las series de animación, que irán intercaladas a lo largo de las dos horas de programa del sábado y de las dos horas de programa del domingo, también tendrán cabida en el programa. Entre ellas, 'Little Charmers', 'Rantaró Ninja Boy', 'Pipi Calzaslargas' o 'Egyxos Moville Misteries'.