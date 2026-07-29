La Barca Energía se adjudica el nudo Narcea 400 kV para la hidroeléctrica de la andaluza Magtel en Asturias

Archivo - La compañía andaluza Magtel impulsará en Tineo la mayor central hidroeléctrica de Asturias. - MAGTEL - Archivo

CÓRDOBA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto para la Transición Justa, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha adjudicado a La Barca Energía la concesión de capacidad de acceso de evacuación a la red eléctrica en el nudo de transición justa Narcea 400 kV, para el proyecto de Central Hidroeléctrica Reversible (CHR) La Barca, un proyecto iniciado por la compañía andaluza Magtel en 2020.

Según ha informado Magtel en una nota, la CHR La Barca, ubicada en Tineo, en el suroccidente de Asturias, "es un proyecto de 320 MW de potencia, con 4.092 MWh de capacidad de almacenamiento y 12,79 horas de operación, concebido como una infraestructura estratégica para el almacenamiento energético a gran escala".

La adjudicación ha evaluado los compromisos de impacto socioeconómico y ambiental asociados al proyecto para la zona de transición justa del suroccidente de Asturias. Entre ellos "destacan la creación de empleo, la formación, el impulso del autoconsumo, la inversión en la cadena de valor regional, la financiación participativa, el apoyo a iniciativas de economía circular y la conservación de la biodiversidad".

La propuesta de La Barca Energía contempla la generación de 289 empleos, durante al menos 12 años, 154 reservados a trabajadores excedentes de la central térmica, con un 52,24% de empleo comprometido para mujeres.

El proyecto CHR La Barca será, por tanto, "muy relevante para el suroccidente de Asturias y la adjudicación de la capacidad de acceso a la red eléctrica supone un hito fundamental en su desarrollo, que continúa con la tramitación de la concesión de dominio público hidráulico y de la Declaración de Impacto ambiental", según han destacado desde Magtel.