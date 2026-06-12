BBVA AM aporta 200.000 euros a cinco iniciativas sociales y medioambientales en Andalucía

Imagen de una mujer delante de un ordenador (imagen de archivo). - UNSPLASH

SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha recibido más de un millón de euros en donaciones dirigidas a proyectos sociales y medioambientales, desde la creación de la Convocatoria Solidaria BBVA Futuro en 2018. En esta edición, las iniciativas reconocidas se desarrollarán en zonas como Córdoba, Jerez de la Frontera (Cádiz), Málaga y Antequera, entre otras, que recibirán alrededor de 200.000 euros.

Con esta acción, la entidad refleja, según ha subrayado en una nota, "su arraigo territorial, su compromiso de contribuir activamente al desarrollo local y su apoyo a las necesidades de las familias, empresas e instituciones andaluzas".

Así, Fundación EMET recibirá uno de los cinco grandes premios de la convocatoria, dotado con 72.000 euros, por el proyecto 'Horizonte La Trenza: educación y futuro para menores migrantes solicitantes de asilo', que se desarrollará en Córdoba y atenderá, potencialmente, a 70 niños y adolescentes migrantes sin referentes adultos, de entre 13 y 17 años, procedentes de África subsahariana.

La iniciativa ha puesto en marcha un aula intermedia para reforzar su integración educativa en la enseñanza secundaria, combinando apoyo escolar, mejora del castellano, competencias digitales y capacitación prelaboral en estética y peluquería, además de tutorías individuales y coordinación con centros educativos.

La Asociación Nuevo Futuro recibirá 32.000 euros para el proyecto 'Colabora en familia: nuevas oportunidades de futuro', con impacto en Almería, Cádiz, Córdoba, Campo de Gibraltar, Málaga y Sevilla. Según ha indicado BBVA, Nuevo Futuro beneficiará potencialmente a 384 personas, entre ellas 87 menores tutelados de entre 6 y 18 años, 147 profesionales y 150 familias colaboradoras voluntarias.

La iniciativa ofrece a niños y adolescentes que no pueden vivir con sus familias, y viven en el sistema de protección, la posibilidad de convivir con familias voluntarias durante fines de semana o vacaciones. Además, el proyecto busca "crear vínculos afectivos seguros, reducir la soledad de los menores tutelados, mejorar su autoestima y sensibilizar a la sociedad sobre la infancia en protección", según ha precisado la entidad.

La Fundación Upacesur Atiende se prevé que beneficiará directamente a 106 adultos con discapacidad y gran dependencia, con limitaciones cognitivas, físicas o sensoriales. Ha sido reconocida con 32.000 euros por el proyecto 'Estimulación neurocognitiva y sensorial mediante tecnología interactiva', que se desarrollará en Jerez de la Frontera. La ayuda permitirá incorporar tecnología interactiva para mejorar el bienestar integral de adultos con discapacidad y gran dependencia. A través de dispositivos como la Pantalla Neuroactiva Penta Health y Tovertafel, el proyecto trabajará la memoria, la atención, la motricidad, la comunicación y la interacción social.

Por otro lado, Envera recibirá 32.000 euros para el proyecto 'Raíces que conectan: inclusión, biodiversidad y economía circular', que ayudarán potencialmente a 30 personas con discapacidad mayores de edad y motivación por la formación y el empleo.

Con impacto en Canarias y Málaga, la iniciativa impulsa la formación de personas con discapacidad en empleos verdes, jardinería, control de especies invasoras y economía circular. También incorpora un intercambio entre delegaciones y la producción de un podcast, realizado por los reporteros con discapacidad intelectual de Radio Terrícola, para visibilizar el talento de los participantes y generar conciencia ambiental.

Además, la Fundación Plant For The Planet España recibirá otros 32.000 euros por el proyecto 'Restauración ecológica en la cuenca del embalse Guadalhorce-Guadalteba', que se desarrollará en el término municipal de Antequera. La actuación recuperará 7,5 hectáreas afectadas por el incendio de 2013 en una ladera con drenaje directo hacia el embalse y beneficiará de forma directa a 52 personas involucradas en la ejecución y actividades educativas del proyecto.

Asimismo, contribuirá a la protección de un sistema hídrico que abastece a cerca de 900.000 personas en Málaga, su área metropolitana y el Valle del Guadalhorce, reforzando la resiliencia climática del territorio y mejorando la capacidad de retención de agua del ecosistema.

PREMIOS BBVA FUTURO 2026

BBVA AM ha hecho pública la lista de ganadores de la octava Convocatoria Solidaria BBVA Futuro, una iniciativa que busca apoyar proyectos transformadores que contribuyan a mejorar la vida de las personas, así como a proteger y recuperar nuestro entorno.

En esta edición, la gestora ha premiado 25 iniciativas que recibirán entre 32.000 y 72.000 euros, hasta sumar una donación total de un millón de euros. Este año, la convocatoria ha puesto especial atención en proyectos medioambientales vinculados a la restauración, la reforestación y la prevención de incendios forestales.

El interés suscitado por esta nueva edición se ha reflejado tanto en el número de proyectos presentados como en la implicación de los voluntarios que han participado en el proceso de selección. En total se han revisado 250 candidaturas, de las que 189 cumplían con todos los requisitos y han pasado a la fase de valoración.

Para ello, la convocatoria ha contado con la participación de evaluadores voluntarios, un 50% más que en 2025, cuya dedicación ha sido fundamental para identificar las iniciativas con mayor potencial de impacto social y medioambiental.

Las 25 iniciativas premiadas tendrán un impacto directo en 22 provincias diferentes, repartiendo así el número de beneficiarios entre nueve Comunidades Autónomas distintas. La convocatoria incluye cinco grandes premios de 72.000 euros para proyectos de Educación, Inclusión social, Dependencia, mayores y salud, Creación de empleo para colectivos vulnerables y Medioambiente.

Además, BBVA AM ha repartido cuatro donaciones de 32.000 euros para proyectos medioambientales a nivel nacional y 16 donaciones de 32.000 euros para proyectos sociales de ámbito local. Desde su lanzamiento, BBVA Futuro ha destinado más de siete millones de euros a proyectos con impacto social y medioambiental. Esta iniciativa se financia gracias al fondo BBVA Futuro Conservador, FI, un fondo de inversión mixto de gestión activa que dona parte de su comisión de gestión.