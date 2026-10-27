Beatriz Sánchez Agustino, candidata de Vox por Granada para el Senado

Beatriz Sánchez Agustino, de Vox. - VOX

GRANADA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha designado a la parlamentaria andaluza Beatriz Sánchez Agustino como única candidata por la provincia de Granada para el Senado, en el marco del pacto nacional que esta formación ha alcanzado con el PP sobre cómo concurrir a la cámara alta para las próximas elecciones generales.

Desde Vox señalan en un comunicado que "ante el intento de Pedro Sánchez de asaltar las instituciones, en este caso el Senado, y hacerlo de la mano de extremistas y radicales, Vox ha presentado una única aspirante por la provincia a la cámara alta".

Vox ha renunciado a presentar candidatura propia para el Senado en seis provincias --entre ellas, Cádiz--, y presentará un único candidato en otras 14 --entre las que figuran cuatro andaluzas; en concreto, Sevilla, Huelva, Granada y Jaén--; entre otros extremos del acuerdo.

Beatriz Sánchez Agustino (1972), diputada de Vox por Granada en el Parlamento de Andalucía, es afiliada al partido desde el año 2014, y ha sido coordinadora de la formación en la capital granadina y portavoz de la formación en el Ayuntamiento granadino, del que fue concejal entre 2019 y 2026.

Sánchez Agustino es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Granada desde el año 2000. Cuenta, además, con una larga trayectoria profesional tanto en asistencia y dirección técnica como en obra, destacando en la gestión y organización de equipos y en la ejecución de grandes obras.