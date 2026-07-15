Bellido (PP) cree que la falta de candidatos de la oposición a la Alcaldía de Córdoba se debe a que "no hay alternativa"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, en una imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

CÓRDOBA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, el popular José María Bellido, que ya ha expresado su intención de repetir como candidato a la Alcaldía, ha afirmado este miércoles, ante la falta de candidatos de la oposición en el Ayuntamiento de Córdoba para las elecciones municipales del próximo año 2027, que es un síntoma de que "no hay alternativa, ni hay proyecto alternativo" al actual gobierno del PP.

Así lo ha señalado en respuesta a preguntas de los periodistas tras hacer balance del 45º Festival de la Guitarra, recalcado que "los resultados elecciones tras elecciones confirman" que no hay una alternativa real al Partido Popular, que ha "triplicado al siguiente partido en votos".

De este modo, Bellido cree que los partidos de la oposición "tienen que hacer una reflexión" de cara a las próximas elecciones municipales, previstas para dentro de menos de un año. "No existe una alternativa consolidada en Córdoba al actual gobierno", ha dicho el alcalde, remarcando que "en las elecciones locales el voto no solo va a un partido o un proyecto, sino al candidato y a toda la lista".