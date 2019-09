La Junta acusa al Gobierno de "deslealtad y ninguneo absoluto" porque no la dirige el PSOE

Actualizado 11/09/2019 15:56:54 CET

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo (PP-A), ha acusado este miércoles al Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez de tener una "deslealtad" con "los andaluces", así como le ha reprochado "falta de comunicación" y "ninguneo absoluto" hacia la Junta "porque en ella gobierna un partido distinto al PSOE".

Así lo ha indicado Bendodo en la rueda de prensa posterior a la habitual reunión del Consejo de Gobierno, donde el portavoz del Ejecutivo andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) se ha quejado de que por parte del Gobierno de Pedro Sánchez se han recibido "muchos desplantes ya", con visitas de ministros a Andalucía de las que "no se nos avisa", como tampoco del ofrecimiento del puerto de Algeciras (Cádiz) para el buque del 'Open Arms' este pasado mes de agosto.

De esta manera, Bendodo ha lamentado que "no hay comunicación" del Gobierno central con la Junta, y en ese sentido ha puesto como ejemplo que la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, realizará este jueves una visita a un colegio en Andalucía "y tampoco se nos ha dicho nada", así como tampoco se ha recibido "ni una comunicación ni una llamada de ningún ministro" para hablar de medidas frente al 'Brexit'.

En esa línea, el portavoz del Gobierno andaluz ha acusado de "sectarismo" al Ejecutivo central, al que ha advertido de que "un gobierno en funciones no es un gobierno sin funciones", y "el presidente del Gobierno también lo es de los nueve millones de andaluces", por lo que "necesitamos" que el Ejecutivo central "trate a Andalucía y a su Gobierno con respeto y se comunique con nosotros en todas las cuestiones", según ha continuado.

Bendodo ha defendido que por parte de la Junta no actúan así y visitan cualquier ayuntamiento de los municipios a los que acuiden "gobierne quien gobierne" en dicho consistorio, al tiempo que ha señalado que el "ninguneo" que ve en el Gobierno central no lo había conocido anteriormente con otras administraciones.

FINANCIACIÓN

Por otro lado, también ha criticado que ni el presidente del Gobierno en funciones ni la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "han respondido aún a las cartas remitidas hace una semana" por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el consejero de Hacienda, Juan Bravo, respectivamente, "reclamando lo que es justo" en relación a las entregas a cuenta y la financiación autonómica.

Sobre estas cuestiones, Bendodo ha avisado de que "no vamos a parar hasta conseguirlo", así como que en la Junta "no nos vamos a arrugar ni a dejar de chantajear", incidiendo en que "el Gobierno de España tiene retenidos 1.350 millones de euros del bolsillo de todos los andaluces, que de alguna manera no nos dicen todavía si nos van a pagar y cuándo".

Ha criticado además que, según ha leído, "algunos socialistas dicen que mientras que no haya abstención no habrá pago". "Me parece una desvergüenza, un insulto a la inteligencia de los andaluces y todos los españoles, porque son todas las comunidades autónomas las que estamos diciendo que es inaceptable que el Gobierno retenga estas cantidades", ha dicho el consejero portavoz.

Según ha concluido Bendodo, "no se puede jugar con una sanidad, educación pública o dependencia por una investidura de un presidente del Gobierno ya prácticamente imposible".