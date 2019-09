Susana Díaz combinará lealtad institucional y "contundencia" para que "no mutilen" lo logrado desde el 28-F

Actualizado 11/09/2019 13:41:16 CET

SEVILLA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha garantizado este miércoles que el PSOE-A será leal al Gobierno de Andalucía siempre y cuando defienda los intereses de esta tierra, si bien también hará una oposición "contundente" para defender que lo que se ha conseguido en los últimos 37 años y desde el 28-F "no se mutile".

Así se ha pronunciado Susana Díaz al intervenir en una reunión del Grupo Socialista en el Parlamento, donde ha criticado la gestión del Ejecutivo andaluz en la crisis por el brote de listeriosis, que pretenda utilizar el debate de la financiación precisamente para "tapar" esa "nefasta gestión" o que sus decisiones en el ámbito educativo suponen "un ataque a la escuela pública".

De este modo, y después de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, haya apostado por abrir una reflexión cuando se supere la crisis por la listeriosis sobre la competencia en salud pública, Susana Díaz ha rechazado que plantee devolverla al Estado porque "no saben gestionarla".

Ha avisado de que al frente de la gestión pública "no puede estar cualquiera" y que "si tienen incapacidad para gestionar, la solución no puede ser devolverla al Gobierno de España", todo para remachar que "si no saben que se aparten, pero que no le quiten a los andaluces lo que es suyo y consiguieron en su Estatuto de Autonomía".

Así, advierte de que "hoy es la sanidad pública, pero mañana pueden ser otros acontecimientos a los que el Gobierno del PP-A y Ciudadanos no sea capaz de hacer frente, y ahí estaremos también para defender los intereses de nuestra tierra".

Susana Díaz ha trasladado que el PSOE-A seguirá haciendo en este periodo de sesiones, como ha venido haciendo en verano con la crisis por listerioris, una oposición responsable, con rigor y con lealtad institucional, de ahí que solicite información y transparencia para que se conozca toda la verdad y eso sea garantía de que no volverá a pasar algo así.

Rigor, compromiso, defensa de los intereses y de la autonomía andaluza, del 28-F y del autogobierno, son las prioridades que ha marcado Susana Díaz al grupo parlamentario del PSOE-A, todo trabajando para "no permitir que Andalucía se use como confrontación de los intereses partidistas o para tapar su incapacidad".

Sobre la financiación autonómica, ha criticado que el Gobierno andaluz lleve al primer pleno del periodo de sesiones una iniciativa que "no busca defender los intereses de los andaluces ni volver a ratificar el acuerdo muy mayoritario que aprobó la Cámara en la pasada legislatura" sino que es, según la socialista, "una cortina de humo para envolver la confrontación con el Gobierno central".

Así, ha pedido al vicepresidente de la Junta y líder de Cs, Juan Marín, que aclare si ahora sí apoya una financiación justa para Andalucía, pues fue el suyo el único partido que no respaldó el documento que aprobó el Parlamento. "Eso ayuda al deterioro a la política, quien no vota algo y lo usa meses después para ir contra el Gobierno queda regular por no decir mal", ha apostilldo.

Susana Díaz ha afeado a Moreno que "se ha sacado de la chistera" las entregas a cuenta "para exclusivamente confrontar con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero" y lo hace, además, "para tapar la mala gestión que su gobierno ha hecho de la crisis alimentaria" y "tapar un verano que ha sido nefasto, en el que su gobierno ha trasladado una imagen de falta de liderazgo y falta de solvencia".

Ha recordado que el presidente ha cambiado de criterio en tres años porque con Rajoy en el Gobierno decía que estaba "atado de pies y manos" para dar las entregas a cuenta y ahora "plantea lo contrario". Así, tras recalcar la coherencia del PSOE-A porque siempre ha defendido lo mismo, ha preguntado a Moreno "si mintió entonces o miente ahora".

"FALTA DE HUMANIDAD" CON LA LISTERIOSIS

Y así, ha insistido en que el cogobierno usa la financiación para confrontar con el Gobierno central a fin de "tapar" la "nefasta" gestión que ha hecho de la crisis por listeriosis. Si bien entiende que algo así le puede pasar a cualquiera, "la regla básica es decir la verdad siempre y actuar con humanidad, pero aquí ha faltado".

Susana Díaz asegura que se ha visto "falta liderazgo, incapacidad y falta de solvencia", toda vez que ha criticado que el Gobierno andaluz "llegó tarde" a atender este asunto, algo que Moreno debe aclarar y explicar por qué cuando tuvo la información no la trasladó en el minuto uno al Ministerio y a los andaluces.

Igualmente, ha insistido en que el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, "está deslegitimado y sabe que se tiene que ir", pero cree que le retienen "para hacer de cinturón de seguridad a Moreno".

Y todo esto, como ha lamentado la secretaria general del PSOE-A, va a tener un coste también para la imagen de Andalucía, de modo que el presidente también tendrá que explicar cómo van a intervenir para que no se resienta la marca Andalucía.

Por contra, en vez de apostar por la transparencia, ha censurado que el Gobierno autonómico "se esconde, falta a la verdad sin humanidad y ahora utiliza una cortina de humo envuelta en la financiación".

"Si con tres fallecidos, y ya veremos si son cuatro, siete abortos, más de 200 afectados y unos 1.900 andaluces en contacto con la bacteria, Moreno no da respuesta, ¿a qué va a dar respuesta?", se ha preguntado Susana Díaz, que ha lamentado que en torno a lo ocurrido hay "muchas incógnitas, inseguridades, desconfianza y se daña la marca Andalucía".

"ATAQUE A LA EDUCACIÓN PÚBLICA"

Igualmente, Susana Díaz ha extendido sus críticas a las consecuencias que la gestión del cogobierno está acarreando en el curso escolar que ha comenzado este martes, para avisar de que el PP-A y Cs han diseñado todo "para atacar a la educación pública".

Ha rechazado que comience el curso "con 700 unidades públicas menos y 500 privadas más", igual que se ha referido a la situación de 2.500 interinos que se han quedado sin plaza porque en mayo el Gobierno cambió los criterios que tenía prevista la Consejería anterior.

En la misma línea, Díaz ha criticado que se hayan cerrado 21 líneas en escuelas rurales porque eso "es apagar un pueblo", o que el Gobierno andaluz "vendiera a bombo y platillo una ratio de 21 alumnos, una cifra falsa que ayer comprobaron los padres, que vieron la falsedad de quien con triquiñuelas calculó una media que era imposible".

Y todo, como ha abundado la líder socialista, "en medio de una cascada de ceses que continúa". "Nos venden estabilidad pero parte del ecosistema del paisaje que vemos en Andalucía son dimisiones una semana sí y otra, también", ha señalado para considerar que "la falta de estabilidad es la seña de este gobierno cada día".

Entre otras, ha hecho hincapié en la "gravedad" de "la dimisión de la directora de Formación Profesional" o del cargo que gestiona los fondos europeos, situación la de estos ceses que "no ayuda" ante la situación económica que tiene que afrontar Andalucía en adelante, con una desaceleración económica, el brexit o unos datos de paro ante los que el Gobierno de Moreno debería tomar medidas.