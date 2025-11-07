Bendodo afirma que España necesita la "vía andaluza" de Moreno y afirma que Montero ya "está calada"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, (d) junto al vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local + Análisis Electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, (i) durante el comienzo del XVII Congreso del PP Andaluz. A 7 de noviembre de 20 - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local+Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha manifestado este viernes que España necesita la "vía andaluza" que Juanma Moreno ha puesto en marcha en Andalucía y ha advertido a la secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno central, María Jesús Montero, de que ya está "calada" en esta comunidad.

Durante su intervención en el plenario del 17 Congreso regional del PP-A que ha arrancado este viernes en Sevilla, Bendodo, cuya intervención ha sido seguida por Juanma Moreno, ha indicado que el PP-A cuenta con un líder que es "buena persona", algo fundamental para ser un "buen político" y "todas las cosas que ha conseguido, ninguna se le han regalado, sino que las ha peleado con tesón".

"Un líder forjado por sí mismo y en la adversidad y que nunca nunca lo tuvo fácil", ha indicado Bendodo, quien ha manifestado que Moreno ha conseguido que Andalucía hable de "tú a tú" al resto de comunidades como Madrid o Cataluña. No obstante, ha dicho a Moreno que todavía queda "mucho recorrido" para que Andalucía lidere en España todas las cuestiones.

Ha querido dejar claro que en Andalucía, "nadie ha apostado tanto por la sanidad pública, por la educación pública y por los servicios sociales" como el Gobierno de Juanma Moreno y se han desmontando las "mentiras" del PSOE-A, que dejó a esta tierra en el "vagón de cola" en todos los parámetros. "Tenemos un presidente que se ha convertido por méritos propios en el gran arquitecto de la Andalucía moderna", ha señalado.

Para Bendodo, lo que Juanma Moreno está haciendo en Andalucía es lo que se necesita en España: "Que el modelo andaluz sea el modelo español".

Elías Bendodo ha denunciado que los que hicieron una "nefasta gestión" de la sanidad pública fueron los gobiernos del PSOE-A y que Montero es la que ha dado la "puntilla a 40 años de socialismo en Andalucía".

"Viene los fines de semana, nos pega la bronca y se vuelve el domingo", según ha dicho Bendodo de las visitas de Montero a Andalucía. "Ese es el resumen de la precampaña de la señora Montero", ha añadido el dirigente popular, quien ha indicado que la dirigente del PSOE-A está "calada" en Andalucía y "sabemos a dónde nos quiere llevar".

"Es la secretaria general del sanchismo en Andalucía y la delegada del independentismo para Pedro Sánchez", ha indicado Bendodo, quien ha recalcado que Montero, que fue consejera de Salud en la Junta, "redujo en 7.773 los profesionales sanitarios" y en 1.500 millones el presupuesto de la sanidad pública.

A su juicio, "lo primero que la señora Montero tiene que decir cuando hable de sanidad o de corrupción es siempre la palabra perdón".

Tras indicar que el presupuesto andaluz para 2026 va a contemplar 16.000 millones de euros para el sistema sanitario público, ha indicado que lo que hace falta es "hablar menos e invertir más en la sanidad pública como estamos haciendo" en Andalucía de la mano del Gobierno de Juanma Moreno.

Para Bendodo, sin duda, en España "faltan políticos como Juanma Moreno y Alberto Núñez Feijóo, con sentido común y con sentido de estado" y no un presidente español como Pedro Sánchez que es un "mentiroso compulsivo y profesional", que está rodeado de "escándalos" en su propio entorno familiar, con los casos de su mujer y de su hermano.