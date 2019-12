Bendodo avisa del "castigo" a Andalucía por la "intervención" financiera y pide retirarla

Actualizado 25/12/2019 15:23:50 CET

SEVILLA, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero andaluz Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha manifestado este miércoles que el Gobierno central en funciones tiene que retirar la "intervención" de Andalucía, porque es un "castigo" a los andaluces y ha defendido que el mejor plan de ajuste es el presupuesto para 2020, que contempla "estabilidad presupuestaria".

En una entrevista con la Cadena Ser recogida por Europa Press, Bendodo ha manifestado que, sin duda, esa "intervención" es una mala noticia para Andalucía, porque se ha producido precisamente cuando "mejor" le está yendo a esta tierra, es decir, cuando está liderando la creación de empleo de España y las exportaciones junto a Cataluña, o cuando las inversiones extranjeras han crecido este año un 8 por ciento frente a la bajada del 82 por ciento en España.

"Andalucía, por primera vez en la historia, empieza a liderar parámetros con datos positivos", ha señalado Bendodo, quien ha recalcado que hablar de "intervención" es, sin duda, una "palabra correcta", porque el Gobierno central ha dicho que Andalucía no puede salir a los mercados a financiarse.

Ha lamentado este hecho, por cuanto la previsión de la Junta era captar 1.900 millones en los mercados financieros. Ha recordado que en el presente ejercicio se ha conseguido captar cerca de 1.300 millones de euros en unas condiciones muy buenas, mientras que el anterior Gobierno del PSOE-A sólo consiguió captar 600 millones en el ejercicio de 2018.

"Esta intervención impide que Andalucía pueda salir a los mercados a buscar financiación", ha sentenciado el consejero de la Presidencia, quien ha augurado que la situación que se ha generado "nos va hacer daño", sobretodo, cuando Andalucía ha cogido un ritmo de crecimiento importante. Ha insistido en que se había logrado trasladar un mensaje a los mercados de que se puede confiar en nuestra economía y, sin embargo, llega "este jarro de agua fría".

Para Elías Bendodo, las cosas se han hecho "mal" por parte del Gobierno de España y hay un "castigo" a Andalucía y a los andaluces. Ha querido dejar claro, en cualquier caso, que la Junta va a trabajar para buscar una solución.

De hecho, ha apuntado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ya ha trasladado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, durante la conversión telefónica que mantuvieron la pasada semana que lo primero que hay que hacer es "retirar esta intervención" y sentarnos a hablar.

Ha explicado que el Gobierno central obliga textualmente a Andalucía a acogerse al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), un fondo que se creó en el año 2012, porque en la crisis económica ninguna comunidad autónoma se podía financiar de forma razonable en los mercados, y hoy ese planteamiento "no tiene sentido". "Hoy ya nos estamos financiando en muy buenas condiciones en los mercados", según ha apuntado Elías Bendodo, para quien no hay ningún acuerdo ni ninguna norma que impida estar en el FLA y continuar con el proceso progresivo de salida a los mercados.

Sin embargo, según ha insistido, el Gobierno central "nos obliga a que, al incumplir tres requisitos por la mala gestión económica del Gobierno socialista en el año 2018, tenemos que acogernos sí o sí al Fondo de Liquidez Autonómica y nos impide salir a los mercados". Ha insistido en que el Fondo de Liquidez Autonómica tenía sentido cuando no había capacidad de captar financiación en los mercados, pero Andalucía sí tiene esa "capacidad y lo hemos demostrado: 1.300 millones en 2019 y posibilidad de llegar a 1.900 en el 2020".

"No tenemos otra opción que pedir al Gobierno que retire esta intervención a las cuentas de Andalucía, porque ahora las cosas van bien y si no puede ser, vamos a sentarnos a hablar y negociar", según ha agregado el consejero, quien ha lamentado que hasta el momento no hayan recibido ninguna llamada.

"Parece ser que como ya no gobierna el PSOE en Andalucía y en el Gobierno de España sí gobierna el PSOE, pues ahora vamos a castigar a Andalucía. No lo vamos a permitir", ha sentenciado.

Elías Bendodo ha defendido que Andalucía tiene que ser una tierra que capte inversiones y ahora mismo se dan las circunstancias de estabilidad política, de bajada de impuestos, de eliminación de trabas burocráticas para que las empresas españolas y extranjeras puedan invertir en nuestra tierra.

Preguntado por el hecho de que se acuse al nuevo Gobierno andaluz de estar mirando por el "retrovisor" con sus denuncias sobre la gestión del anterior Ejecutivo del PSOE-A, Bendodo ha dicho que es perfectamente compatible "gestionar con denunciar". "Los andaluces tienen el derecho de saber todo lo que ha hecho el socialismo con su dinero en los últimos 30 años. No sólo los jueces están sacando a la luz toda esa mala gestión, sino que el Gobierno también lo tiene que hacer", ha señalado.

En cualquier caso, ha querido dejar claro que el actual Gobierno no va "a perder mucho más tiempo en esto": "Nosotros dedicamos el 80 por ciento de nuestro tiempo a gestionar y el 20 por ciento a que los andaluces sepan lo que se hacía antes porque se hacían cosas muy mal".

SENTENCIA DE LOS ERE

El consejero ha indicado que la sentencia de los ERE no ha sido una "buena noticia para Andalucía" ni para nadie. Ha apuntado que evidentemente ha sido una "peor noticia" para el PSOE, pero, al final, "mancha la marca Andalucía" y la imagen de esta tierra.

Respecto a si la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, debería dimitir, ha manifestado que esa es una decisión que corresponde a ella y a su partido, si bien ha apuntado que el resto de formaciones políticas han dicho en el Parlamento que ella debería "tomar una decisión en ese sentido".

Elías Bendodo ha señalado que él si echa en falta explicaciones o un "dar la cara" por parte de Susana Díaz o de otros miembros del Partido Socialista. "El socialismo debe muchas explicaciones a Andalucía después de la sentencia de los ERE", ha recalcado.