Susana Díaz ve un Gobierno de Sánchez como "garantía" para Andalucía y afea a Moreno que "siembre dudas" sobre economía

Convencida de que la Junta no cumplirá el objetivo de déficit del 2019, avisa de que el pago del IVA "no es excusa"

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha aseverado que un Gobierno en España liderado por el socialista Pedro Sánchez "es una garantía para Andalucía", toda vez que ha afeado al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, que "siembre dudas" sobre la economía de la comunidad al "mentir indignamente" afirmando que "las cuentas andaluzas están intervenidas cuando se ha demostrado que no es así".

En una entrevista con Europa Press, la líder socialista ha acusado al PP-A de intentar "tapar su incapacidad e ineficacia para gobernar" y "lanzar cortinas de humo" porque tiene "la sanidad y la educación en llamas", al tiempo que censura que "utiliza la sede del Gobierno andaluz para difamar y calumniar y el presidente, de manera irresponsable, pone en duda la solvencia financiera de la comunidad, la seguridad que dábamos en los mercados y la marca de Andalucía".

"Si el propio Moreno habla mal de Andalucía, ¿qué pensará quien haya invertido en la deuda de Andalucía cuando ha salido a los mercados? Y en una futura salida, ¿quién va a querer invertir en Andalucía con las dudas que el propio presidente está sembrando?", ha abundado la expresidenta, que ha achacado la "mentira indigna" de decir que Andalucía está intervenida "para tapar lo que viene, que la Junta no van a cumplir en el 2019 y que han hecho los recortes porque han querido".

Tras asegurar que el Ejecutivo andaluz desde julio "negociaba su situación financiera" con el Ministerio de Hacienda, Susana Díaz ha explicado que el incumplimiento en las cuentas en el 2018 se debió a una situación coyuntural y no estructural --por el pago de las sentencias del Metro de Sevilla y el caso Nevada--, "han querido decir que Andalucía ha incumplido porque ha retrocedido pero no es verdad, es una cuestión coyuntural". Si no hubiera sido por dichas sentencias, que causó el desvío de siete centésimas en las cuentas, "Andalucía hubiera cumplido perfectamente".

Por contra, la líder de la oposición está convencida de que en el 2019 Andalucía no va a cumplir "por una mala gestión económica, por falsear en los Presupuestos los ingresos que iba a recibir la comunidad autónoma para cuadrar unas cuentas irreales". De hecho, ha abundado en que el Presupuesto del 2020, aprobado hace dos semanas en el Parlamento, "es papel mojado".

Y todo esto, a su juicio, "lo han querido tapar en esa confrontación absurda y estéril que no han podido demostrar porque Andalucía no está intervenida".

Igualmente, e insistiendo en que el Gobierno andaluz no cumplirá el objetivo de déficit en este ejercicio, Susana Díaz ha avisado de que la exigencia del pago del IVA que viene manifestando el Gobierno de Moreno "no es excusa para no cumplir, porque para el anterior gobierno socialista no lo fue", al tiempo que ha asegurado que el PSOE-A, si le llama el presidente, reivindicará todo lo que sea bueno para Andalucía, "pero que no se escondan en la confrontación para tapar su incapacidad en gestionar las cuentas".

A cuenta de los diferentes casos que ha ido denunciando el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, tras las reuniones semanales del Consejo de Gobierno, por ejemplo hablando de cajas fuertes que contendrían papeles del caso ERE que resultaron ser "archivadores con llave", Susana Díaz ha tildado esta forma de proceder del Gobierno andaluz de "patética y ridícula" y que ha provocado que "han despilfarrado algo tan importante como es la credibilidad de las comunicaciones oficiales".

"Han hecho de todo para tapar el balance de su primer año de gestión porque aunque debería interesarles contar lo que han hecho o cómo han cambiado la vida a los andaluces, el problema es que lo han cambiado pero a peor y en lugar de hablar de lo que han hecho, se han dedicado a inventar historias y cuentos que son impropios de un presidente de la Junta y un consejero de la Presidencia", ha remachado.

Tras "atacar" al PSOE-A por la sentencia de los ERE o el "numerito de los archivadores", para Susana Díaz "lo más grave" es que el propio presidente "hable de una intervención financiera de Andalucía que no es verdad, porque pone en riesgo a nuestra economía, a los inversores que tienen que apostar por Andalucía, a nuestras cuentas y la imagen de Andalucía dentro y fuera de las fronteras".

"No queremos que Andalucía se caiga para nosotros levantarla como decía Montoro, queremos que a Andalucía le vaya bien y que contribuyamos a eso para que la gente vuelva a confiar en el PSOE-A con una mayoría más grande que nos permita volver a gobernar", ha abundado la secretaria general del PSOE-A, que ha insistido en que el primer año de gobierno del PP-A y Cs ha sido de cambio pero "a peor" y ya "no puede echar la culpa a nadie porque lleva un año gobernando y la herencia que tiene ya es la suya.

Entretanto, ha negado, como afirma el Gobierno de Moreno, que Andalucía vaya a resultar perjudicada por un Gobierno de la Nación liderado por Pedro Sánchez. Al contrario, Susana Díaz cree que sería "una garantía para Andalucía" y que así lo ha demostrado "en menos de un año".

Se ha referido a compromisos "tangibles" como el Metro de Granada que "llevábamos tanto esperando", con inversiones en autovías fundamentales como la SE-40 en Sevilla, la consolidación del compromiso de levantar el peaje de la AP-4, el reconocimiento de los recursos que se tienen que poner en materia de dependencia en Andalucía, o incluso con un plan de empleo "que era tan necesario", porque "hasta que un gobierno socialista no ha aparecido en PGE".

"Las etapas de mayor justicia, tanto presupuestaria como de inversión y social, con Andalucía ha sido bajo gobiernos presididos por presidentes socialistas", ha zanjado la dirigente andaluza.