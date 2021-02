Bendodo dice que el comité de expertos tomará decisiones "sanitarias y no políticas" y hay que ir con prudencia

SEVILLA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha querido dejar claro este miércoles que las decisiones que se adopten el próximo miércoles en el seno del comité de expertos sobre las medidas para frenar la pandemia del coronavirus serán, como ha ocurrido siempre, "sanitarias y no políticas" y hay que ir con mucha prudencia.

En declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, Bendodo ha indicado que se va a continuar con esa "cirugía de precisión" que se ha hecho hasta ahora, y que consiste en no tomar una decisión conjunta para el conjunto de Andalucía, sino en analizar la situación provincia a provincia y municipio a municipio.

Ha querido dejar claro que nunca se han adoptado decisiones "políticas", sino que han sido siempre "sanitarias", según lo que han dicho los expertos, y esa serán la que aceptemos como nuestras el próximo miércoles.

Bendodo ha considerado que en este momento se está doblegando de forma vertiginosa la tercera ola de la pandemia, y ahora los gobiernos tiene que hacer todo lo posible para que coincida el descenso y el fin de esta ola con el inicio de la campaña de vacunación masiva, para la que ya está preparada Andalucía. Lo que hace falta ahora, según ha dicho, es que lleguen más vacunas y se pueda lograr el objetivo de llegar al verano con el 70 por ciento de población inmunizada.

Ha insistido en lamentar que el Gobierno central no haya establecido una estrategia única de lucha contra la pandemia ni en materia de vacunación, sino que haya mirado para otro lado y haya dejado a las comunidades que cada afrontara esta tercera ola de 17 formas distintas.

Preguntado sobre si la Junta tiene como objetivo salvar la Semana Santa, ha indicado que él no hablaría de salvar esos días de festividad, porque estamos todavía en una cifras muy complicadas y hay que ir con mucha prudencia.

De otro lado y en relación con la próxima celebración del 28F, Día de Andalucía, Bendodo ha manifestado que el recuerdo de los 8.300 andaluces que han fallecido por coronavirus, que es el "gran drama" de esta pandemia, impregnará todo el discurso del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el acto institucional que se celebrará el domingo en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.

Respecto a la celebración del Día de Andalucía, ha indicado que el espíritu del 28F "está más vivo que nunca" y Andalucía no quiere ser más que nadie, pero no aceptará ser menos que nadie. "Andalucía es una tierra justa, libre y que no quiere desequilibrios territoriales", según ha dicho el consejero, quien ha indicado que, por ello, esta tierra levanta la voz ante el hecho de que el Gobierno central "prime a determinadas comunidades por intereses y estrategias electorales".

Ha añadido que Andalucía apuesta por el estado de las autonomía sin ninguna duda, y primar unas comunidades sobre otras es "un gran error". Se ha mostrado convencido de que cuando todo vuelva a su cauce, Andalucía está llamada a ejercer un papel de liderazgo y el futuro en esa nueva España de cohesión y de diálogo "pasa por mirar más al sur, sin ninguna duda".

En cuanto al anuncio que ha hecho hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la aprobación de un nuevo fondo de 11.000 millones de euros para "nuevas actuaciones para empresas, pymes y trabajadores autónomos" del turismo, la hostelería y el pequeño comercio, Bendodo ha expresado que "ojalá sea verdad, porque llevan hablando de esto hace meses" y de momento "no hemos visto nada más que un titular, y no hay nada detrás".

Ha indicado que la Junta ya está trabajando en un segundo plan de ayudas directas a estos sectores, después de un primer plan, actualmente vigente, de 667 millones en ayudas y avales.

Ha recalcado que el Gobierno central ha anunciado este plan por tercera vez ya y de momento "no ha hecho nada": "Lo único que ha hecho es subir impuestos, y de momento cero ayudas". Ha confiado en que lo dicho por Sánchez no se quede "en un simple anuncio".