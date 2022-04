Bendodo llama a PSOE "colección de supervivientes" y le dice que "me van a tener que aguantar un tiempo y ya veremos"

SEVILLA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha espetado este jueves al PSOE que "detrás de esas siglas no hay un partido, es una colección de supervivientes, vuelvan a la seriedad", al tiempo que ha asegurado sobre sus ocupaciones como coordinador en el PP nacional que "no se crea que me voy a ir de aquí, me van a tener que aguantar un tiempo, y ya veremos en el futuro".

Bendodo se ha pronunciado en estos términos en respuestas a dos preguntas del PSOE sobre la estabilización de funcionarios interinos y personal laboral en la Junta de Andalucía y sobre los contrataciones exprés durante la pandemia.

En ambas preguntas se han colado el futuro político del hoy consejero de la Presidencia y coordinador del PP nacional, quien ha planteado al PSOE "sosiego y calma, que están muy nerviosos" tras concluir que "se les ha cambiado la cara desde ayer", en referencia a la posibilidad de que las elecciones andaluzas sean en junio, como empezó a a sugerir este miércoles el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

"El señor Espadas es el que se ha ido, Espadas está en Madrid", ha sostenido Bendodo para plantear al PSOE andaluz que es su secretario general quien está en Madrid ejerciendo de senador.

A este planteamiento ha escuchado del socialista Mario Jiménez que "Feijóo tenía su Cuca (Gamarra), necesitaba un cuco, que es usted, para eso ha quedado usted".

El consejero de la Presidencia ha considerado que el PSOE "está perdido", así como que "la actual dirección está haciendo buena a la anterior" para recordarle a Mario Jiménez que "usted estuvo en las dos, en la anterior y en ésta".

Al margen del rifirrafe político, en la pregunta del parlamentario socialista Manuel Jiménez Barrios sobre el cumplimiento de la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, Bendodo ha asegurado que "el Gobierno está cumpliendo la ley, siempre cumple la ley" para explicar que "el cese de personal empleado público" responde a "la resolución de los procesos selectivos desarrollados como garantiza la Constitución".

"Este Gobierno ha garantizado que para trabajar en la Administración basta con tener el DNI para entrar por igualdad, mérito y capacidad, no hace falta el carnet del PSOE", ha sostenido el consejero de la Presidencia, para explicar que el personal que ha cesado después de la resolución de procesos de selección de personal "se incorpora a la bolsa de trabajo", antes de asegurar que en Andalucía "se han llevado a cabo tres Ofertas Públicas de Empleo de estabilización, dos de ellas en ejecución" y ha anunciado "un nuevo decreto con una Oferta de Empleo de estabiblización".

"NOS LOS INSULTEN PENSANDO QUE SON ENCHUFADOS SOCIALISTAS"

Jiménez Barrios, quien ha asegurado que "creí que con las nuevas responsabilidades iba a tener un billete permanente en el AVE", ha planteado a Bendodo que "no me responda a mí" y le ha pedido "esperanzas" para los empleados públicos presentes en esos momentos en el Pleno del Parlamento tras argumentar que se trata de personas que llevan "20 o 30 años en la Administración, con una media de 50 años, mayoritariamente mujeres" y colegir que "no tienen sensibilidad", antes de recordar que la Ley 20/2021 responde a una exigencia de la Unión Europea.

"No los insulten pensando que son enchufados socialistas, no cometa el error de siempre, de atacar a los gobiernos anteriores", ha afirmado Jiménez Barrios, mientras ha recriminado a Bendodo "despedir a la gente en función de la antigüedad" y ha instado al consejero de la Presidencia a que "se despida haciendo lo que corresponda, es de justicia, porque han ganando sus posiciones, la Administración no se puede descapitalizar, haga el favor de recapacitar".

En la respuesta de Bendodo a Mario Jiménez sobre las contrataciones exprés ha asegurado "haber tenido conocimiento de la sentencia a través de los medios de comunicación" para explicar seguidamente que el Gobierno andaluz interpondrá recursos ante el TSJA, como ya hizo ante casos similares.

El diputado socialista le ha replicado con su estupor por afirmar que "se había enterado por los medios de comunicación" de la sentencia para recriminarle entonces las 50 sentencias contrarias sobre las contrataciones exprés, que ha calificado como "un procedimiento aberrante", y retratar entonces que las personas afectadas por esos fallos judiciales "ahora se ven abocados a perder su puesto porque les sacan de las bolsas de interinos por ser contrataciones anuladas".

"De buena fe se presentaron y han perdido ese puesto de trabajo y su posición en la bolsa", ha sostenido Jiménez, quien se ha preguntado "qué se hubiera escuchado de ustedes" de ser el Gobierno socialista el que hubiera acumulado 50 sentencias judiciales sobre los contratos.

El diputado del PSOE ha calificado de "gestión nefasta" la política de personal del Gobierno andaluz y ha augurado que tendrá que "responder en los tribunales por la contumacia en el uso fraudulento para subvertir normas", un hecho que ha calificado como "una conducta dolosa, la intención de obrar mal", y proclamar que después de la acción de la Justicia "tendrán que asumir responsabilidades políticas y judiciales".

El PSOE ha anunciado que llevará a la Fiscalía los 4.000 contratos exprés realizados por la Junta de Andalucía para que ésta dirima si ha habido prevaricación.

"La Fiscalía ya archivó estos hechos", ha replicado Bendodo, quien ha reprochado a este partido que "quieren ganar el partido, pero metan más goles, no más patadas", antes de instarle a "hacer propuestas de gobierno, alternativas, no el juego sucio" y concluir que "el PSOE corre como pollo sin cabeza, allí donde creen que pueden hacer ruido allí van".