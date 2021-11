La Junta advierte de una posible "pinza Vox-PSOE" y pide "agallas" a Espadas porque "no le dejan" apoyar el Presupuesto

SEVILLA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo (PP-A), ha considerado este martes que al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, "no le dejan" dentro de su propio partido alcanzar un acuerdo con la Junta para posibilitar la aprobación del Presupuesto autonómico de 2022, por lo que le ha pedido "agallas para imponer" su propio criterio y su "voluntad" de que las cuentas salgan adelante, al tiempo que ha advertido de una posible "pinza Vox-PSOE" en la votación del debate de totalidad del proyecto de Ley de Presupuestos fijado para este miércoles, 24 de noviembre, en el Pleno de la Cámara andaluza.

A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, y la víspera de dicho debate de totalidad del Presupuesto, que por ahora no cuenta con apoyos en la oposición para superarlo, Elías Bendodo ha manifestado que no cree "en la mala voluntad" de Juan Espadas.

Así, ha añadido que el secretario general del PSOE-A tuvo "de inicio, y la mantiene, una voluntad de que el Presupuesto saliera adelante, incluso con una abstención por su parte". El "problema", según ha continuado el consejero portavoz, en el caso de Espadas es que "no es que no quiera aprobar unos Presupuestos, sino que no puede" porque "no le dejan los suyos, tanto de aquí como los que mandan en Madrid".

Bendodo ha subrayado que "la excusa" para la enmienda de totalidad del PSOE-A al Presupuesto "no puede ser un audio", en referencia al de la grabación de declaraciones del vicepresidente de la Junta, Juan Marín, en una reunión interna del grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) conocido la semana pasada, y ha destacado la "cantidad de correos" electrónicos que el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo (PP-A), ha "intercambiado con el PSOE-A para que haya una negociación de Presupuestos".

"Pero no han dejado" a Espadas, según ha insistido el consejero portavoz antes de agregar que "un líder tiene que liderar", lo que pasa por "tomar decisiones, imponer el criterio razonándolo, anteponer los intereses generales a los del partido", y "no ceder a las presiones internas", según ha relatado antes de pedir al secretario general del PSOE-A que "tenga las agallas que debe tener una persona que lidera un proyecto político alternativo", y "que se imponga al resto de su organización, aquí y en Madrid, y cumpla con su voluntad" en relación a favorecer la aprobación del Presupuesto, "que nos la creemos" en el Gobierno andaluz.

Bendodo ha subrayado al respecto que el propio Espadas es "consciente" de lo importante que es aprobar un Presupuesto, como lo prueba el hecho, según ha sostenido, de que el líder socialista ha anunciado que no dejará la Alcaldía de Sevilla hasta que no logre la aprobación del Presupuesto municipal de 2022 que "está negociando" actualmente.

El consejero portavoz ha animado también a Espadas a que "diga" si la "solución" para descartar la enmienda a la totalidad del PSOE-A pasa por que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, le llame directamente, pero Bendodo ha subrayado que el jefe del Ejecutivo y el líder de la oposición ya "se han visto en dos ocasiones" a propósito del Presupuesto, y lo habitual en estos casos es que sean "los equipos" de las partes que negocian quienes "se ponen a trabajar".

El consejero ha defendido que el presidente de la Junta ha demostrado que "antepone los intereses de Andalucía, ya le pueden decir lo que le digan", y quiere "aprobar el Presupuesto", y ha añadido que Espadas "tiene que tener esa misma estrategia, de anteponer los intereses de Andalucía a las presiones internas de su partido".

"NEGOCIAR HASTA EL ÚLTIMO MINUTO"

De igual modo, ha añadido que el consejero de Hacienda tiene la directriz del presidente de la Junta de "negociar hasta el último minuto, incluso durante el debate" de totalidad de este miércoles, de forma que "va a estar hablando permanentemente con todos los grupos para intentar que las cuentas del 2022 vean la luz".

Bendodo también ha advertido de que, si Vox no aprueba el Presupuesto de 2022, "cometería un error histórico", por lo que los ciudadanos están valorando en Andalucía de dicho partido es que ha sido "útil para el cambio", según ha valorado Bendodo.

Al respecto, ha advertido de que "otra opción" es que se dé "la pinza Vox-PSOE" en el Parlamento, y ha subrayado que, "ahora mismo", está "en las manos" de ambos partidos "que Andalucía tenga unas cuentas para la recuperación o no".

LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO "NO CONDICIONA EL CALENDARIO ELECTORAL"

Asimismo, el consejero portavoz ha argumentado que los grupos de la oposición parten en esta cuestión "de un error de base", ya que "creen que la aprobación o no del Presupuesto condiciona el calendario electoral de esta legislatura, y no es así".

"Que no se aprueben los Presupuestos no afecta a la vocación de este gobierno" de no convocar elecciones hasta "noviembre de 2022", según ha subrayado Bendodo, quien ha insistido en señalar que el posicionamiento del PSOE-A se explica porque a Espadas "no le han dejado aprobar los Presupuestos", mientras que Vox se mueve "por un criterio electoral erróneo".

Finalmente, el consejero portavoz ha advertido de que "no es lo mismo hablar con todos que tragar con todo", y aunque "nos sentamos con todo el mundo", el Gobierno andaluz "tiene una estructura de cambio en Andalucía que no puede variar", y que pasa por priorizar la "sanidad y educación públicas, los servicios sociales, la dependencia, la bajada de impuestos, la eliminación de trabas burocráticas" y la "mejora de servicios públicos en general", según ha defendido.

"Nuestra hoja de ruta es ésta y no la podemos variar", ha aseverado Bendodo, quien ha apuntado que los Presupuestos de 2022 "se han hecho con una estrategia transversal para que todo el mundo se pueda sentir cómodo", y él personalmente cree que es "un buen Presupuesto", según ha zanjado.