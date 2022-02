Bendodo respeta la manifestación del día 19 sobre sanidad, pero lamenta que sindicatos hagan de "altavoz" del PSOE-A

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, (i) junto al consejero de Presidencia, Elías Bendodo, (d) durante la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno Andaluz en el Palacio de San Telmo, a 15 de febrero de 2022 en Sevilla (And

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, (i) junto al consejero de Presidencia, Elías Bendodo, (d) durante la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno Andaluz en el Palacio de San Telmo, a 15 de febrero de 2022 en Sevilla (And - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha manifestado este martes que le parece bien que los sindicatos convoquen el día 19 una manifestación en defensa de la sanidad pública, pero no que hagan "de altavoces de la oposición y del PSOE-A, porque se estaría mezclando la política con la acción sindical y son dos cosas distintas".

"Deben ser cosas distintas y no hay que mezclarlas porque va a parecer que la manifestación la está impulsando el PSOE", según ha recalcado Bendodo en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, al hilo de que el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, haya mantenido este martes una reunión en la sede del PSOE-A en Sevilla con las secretarias generales de CCOO-A, Nuria López, y de UGT-A, Carmen Castilla, para trasladarles el respaldo de los socialistas a la manifestación.

Bendodo ha insistido en que la Junta respeta todas las manifestaciones, se convoquen por partidos, por sindicatos o por ambos, pero sería bueno "diferenciar la acción sindical reivindicativa, sana y justa, de la acción política porque cuando se mezclan, se confunde a la ciudadanía".

En cuanto a la situación de la sanidad pública andaluza, ha recordado que el Gobierno central liberó en 2021 un fondo Covid para todas las comunidades para la lucha contra la pandemia que permitió que en Andalucía se pudiera contratar a 20.000 nuevos profesionales sanitarios, y, en cambio, para el presente ejercicio ese fondo ya no existe porque el Ejecutivo nacional se ha negado a mantenerlo.

No obstante, ha expuesto que la Junta ha decidido renovar los contratos a más del 90 por ciento de esos 20.000 profesionales, a todos los médicos y a la mayoría de enfermeras, pese a que este año ya no hay fondo Covid, mientras que se contrató aparte a nuevos profesionales. "Esa es la realidad y todo lo demás es torcer la verdad", según ha recalcado Bendodo, quien ha indicado que conforme vayan acabando los contratos de los profesionales, se van a ir renovando al menos seis meses, frente a los contratos ya no por "días, sino por horas" que se hacían con los anteriores ejecutivos socialistas.