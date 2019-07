Bendodo minimiza las dimisiones de viceconsejeros: "Si el PSOE-A busca crisis de gobierno pincha en hueso"

Actualizado 23/07/2019 14:06:48 CET

SEVILLA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo (PP-A), ha restado este martes importancia a las dos dimisiones de viceconsejeros de Ciudadanos (Cs) que se han producido en las últimas horas, convencido de que estos cambios "servirán para mejorar la gestión y el funcionamiento de la consejerías" afectadas, la de Igualdad y la de Empleo: "Van a ser cambios para mejor" y los nombramientos nuevos serán "mejores que los cesados".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Bendodo se ha pronunciado así al hilo de que se hayan producido en las últimas horas las dimisiones de Isabel Balbín como viceconsejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y de Francisco José Martínez como viceconsejero de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Ambas consejerías están en manos de Ciudadanos.

En cuanto al hecho de que el PSOE-A haya denunciado que las "constantes dimisiones" que se han producido en seis meses evidencian una auténtica "crisis de gobierno", Bendodo ha manifestado que ese partido "busca donde no hay": "Como no hay, lo que haya le parece un mundo", en lugar de dedicarse a trabajar y construir una alternativa.

"Si lo que buscan es que haya debilidad y crisis en el Gobierno, pinchan en hueso y por ahí no es el camino", según ha dicho Bendodo.

Cuestionado sobre el hecho de que estas últimas dimisiones se hayan producido en consejerías en manos de Ciudadanos y si ello se podría deber a la inexperiencia de este partido en gobiernos, Bendodo ha querido dejar claro que los consejeros de Cs son personas "con demostrada experiencia y valía" y ha expresado que será sólo "fruto de la casualidad" que las dimisiones se hayan producido en consejerías en manos de esa formación. Ha indicado que él no entiende que esos viceconsejeros hayan decidido dejar su responsabilidad por una cuestión de "inexperiencia".

Bendodo ha manifestado que, en un Gobierno activo, que gobierna una administración con 270.000 trabajadores, que se produzcan nombramientos y ceses es algo que entra dentro de "lo razonable". "No le damos más importancia", según ha señalado Bendodo, apuntado que los viceconsejeros, secretarios generales o directores generales son personas que trabajan de forma cercana con los consejeros y que tienen que ser de "absoluta confianza".

Ha recordado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, dio libertad absoluta para que cada consejero hiciera sus propios equipos. Se ha mostrado convencido de que estos cambios servirán para mejorar la gestión y el funcionamiento de la consejerías afectadas, de manera que ha insistido en que no hay que darle mayor importancia a estas dimisiones.

Preguntado sobre si cree razonable que se hayan producido doce dimisiones de cargos en el Gobierno andaluz en seis meses, ha planteado "si lo comparamos con qué" y ha añadido acto seguido que, por ejemplo, el 50 por ciento de los viceconsejeros del anterior Gobierno del PSOE-A "no terminaba nunca su mandato".

"Estar en permanente alerta, renovación y cambios para mejorar, es bueno. No le daría más importancia", según ha recalcado Bendodo.

Preguntado sobre cuáles han sido los motivos para la dimisión del viceconsejero de Igualdad, ha señalado que él no conoce los motivos "reales": "Ha presentado la dimisión a la consejera y no los conozco". Sobre si podría deberse a la polémica sobre la existencia o no de la brecha salarial entre hombres y mujeres, ha apuntado que él no cree que eso sea un "motivo de dimisión".