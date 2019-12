Bendodo sitúa a Junta como "dique de contención ante desvaríos" del Gobierno, al que pide otra estrategia con Andalucía

Actualizado 18/12/2019 18:39:01 CET

SEVILLA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha expresado este miércoles que el Gobierno andaluz que forman PP y Cs será "dique de contención frente a los desvaríos" que ha atribuido al Gobierno en funciones, a cuyo presidente, Pedro Sánchez, ha reclamado que debe "repensar su estrategia con Andalucía", así como ha sostenido que "estaremos muy pendientes, no vamos a pasar ni una, no vamos a permitir ningún agravio con Andalucía" en relación a un hipotético privilegio inversor hacia Cataluña, derivado de su influencia en la formación del futuro Gobierno.

"Ni privilegios ni españoles de segunda", ha sostenido Bendodo sobre la posición de Andalucía en el contexto político nacional, durante una conferencia-almuerzo organizada por el Grupo Joly, donde ha sido presentado por el vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín.

Ha insistido en reclamar al Gobierno que "retire" la intervención financiera de Andalucía al señalar que "no hay mejor plan de ajuste que el Presupuesto de 2020" por su contribución a la consecución del déficit cero.

El consejero de la Presidencia ha sostenido que la creación del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) en 2012 respondía a "una situación de crisis brutal", que se traducía en "un gran problema: la capacidad de financiarse de las comunidades autónomas", hecho que llevó al Gobierno del PP a "articular medidas para que las comunidades autónomas tuvieran liquidez".

"La intervención de las cuentas atenta contra nuestra autonomía", ha señalado el consejero de la Presidencia, que ha recriminado al Gobierno que "ha apuntado al sitio que más duele", ha esgrimido que el actual Gobierno andaluz ha conseguido en los mercados 1.200 millones frente a los 600 que captó el PSOE. Este miércoles ha afirmado que la carta del Ministerio de Hacienda llegó a la Consejería "el día 10 de diciembre y el consejero de Hacienda la conoció el 13".

"Un Gobierno leal te llama", ha manifestado, para apuntar que la situación actual "no es maltrato al PP, es a los andaluces".

Bendodo ha augurado una "legislatura larga, tranquila y estable", una circunstancia que ha dicho "van a agradecer" los andaluces después de sostener que Andalucía ha arrastrado "más de una década de inestabilidad", para lo que se ha remitido a los sucesivos relevos de Chaves, Griñán y Susana Díaz.

"La fórmula a la andaluza funciona y se ha repetido en Madrid, Castilla León y Murcia", ha indicado. El consejero de la Presidencia ha sostenido como "dato incontestable" que Andalucía es "junto a Madrid la Comunidad que más crece de España", para lo que se ha remitido a datos como los 16.458 parados menos, que 1 de cada 3 desempleados menos reside en Andalucía y que en 2019 se han creado 60.000 puestos de trabajo. "Un Gobierno no crea empleo, pero un mal Gobierno lo destruye", ha afirmado.

Ha defendido "la bajada de impuestos siempre que sea posible", ha apuntado como un reto para el Gobierno andaluz "trasladar mejor lo que hacemos", con especial énfasis sobre la gestión de la sanidad andaluza, respecto a la cual ha indicado que, a partir de 31 de enero, el contrato mínimo será de un año, así como ha subrayado la contratación de 4.603 profesionales. "Se sustituye a un 28% de la plantilla que se da de baja", ha afirmado.

Tras presentar a Andalucía como "una isla de estabilidad", ha sostenido que "vemos con preocupación que solo el centro derecha garantiza la igualdad entre los españoles vivan donde vivan".

Cuando se la he preguntado si califica a Vox como partido de extrema derecha ha respondido que "no, es un partido más dentro de la ley" y ha expresado seguidamente que "me preocupa más un Gobierno con ministros de Podemos". "Me aterroriza un ministro de Empleo de Podemos", ha apostillado.

De Vox ha elogiado su "responsabilidad" que ha proyectado en el hecho de haber "apoyado dos Presupuestos" así como en identificar su contribución "importante a la estabilidad parlamentaria" del Gobierno andaluz. "Si se quiere demonizar a Vox, pero el PSOE no lo puede hacer porque en Torremolinos gobierna gracias a Vox", ha apuntado Bendodo.

Aunque ha presentado las diferencias entre PP y CS en las preguntas del coloquio posterior como partido de "ideologías distintas", aunque integrados en un "Gobierno con capacidad para hablar y pactar con todos", también ha indicado seguidamente que "nos parecemos más PP y Cs que PP y Vox o Cs y Vox".

Sobre el futuro y la hipotética entrada de Vox en el Consejo de Gobierno, ha considerado que "puede darse o no" y ha dibujado que "a Andalucía le iría bien un Gobierno de PP y CS y el apoyo de Vox". "Lo que funciona bien para qué cambiarlo", ha apostillado.

Bendodo, que, para ilustrar las dificultades de PP y Cs para emprender cambios en Andalucía, ha sostenido que "cuesta cambiar en once meses una inercia después de 37 años". "Si digo régimen no exagero, el PSOE sigue estando en toda la sociedad", presencia que ha proyectado a "las asociaciones de madres y padres, las asociaciones de vecinos, a los medios de comunicación".

En este punto ha invocado el caso ERE para sostener que las ayudas sociolaborales ejecutadas durante los Gobiernos del PSOE son "compra de voluntades", por lo que ha concluido que "el PSOE ha acudido dopado a muchas elecciones".

Preguntado si el caso ERE era más grave el caso Gurtel, ha apuntado que "las cantidades defraudadas son mayores" y ha recordado que "el caso no termina aquí, hay 200 piezas separadas", pero ha subrayado que la sentencia "es una mala noticia para la marca Andalucía" después de advertir que "no es cuestión de ver quién es el peor" y ha apuntado el diseño por su Gobierno de "mecanismos para que nunca más vuelva a suceder".

Bendodo ha declarado que "no me corresponde" pronunciarse sobre la candidatura de Susana Díaz a la Presidencia de la Junta, así como ha indicado que "no sé si Montero y Calvo están inhabilitadas para hacerlo", en alusión a su presencia en Gobiernos andaluces que aprobaron ayudas de los ERE.

Sobre la conexión por carretera entre Cádiz-Huelva, ha recordado que la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, señaló "la posibilidad de estudiarlo dentro del Plan de Infraestructuras de Andalucía", ha apuntado que "si la autovía afecta al Parque Nacional no es una solución" una vez que ha recordado que "para el presidente de la Junta el medio ambiente es una prioridad".

El consejero de la Presidencia, que ha rechazado las comparaciones entre él y los socialistas Alfonso Guerra y Gaspar Zarrías, cuestionado sobre un exceso de dedicación del Gobierno y suyo en particular "a la propaganda", ha sostenido que el reparto de tiempo de su trabajo es "un 80% a la gestión y otro 20% a denunciarla".

"Me esfuerzo en que los andaluces me entienden porque es mi obligación como portavoz del Gobierno", ha señalado el consejero de la Presidencia.

Bendodo ha asegurado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "está pendiente de todo, es insistente, minucioso" y ha defendido que "la estrategia la marca el presidente y los consejeros la ejecutamos".

MARÍN: ESTA UNIÓN ES FUERTE, HA VENIDO PARA QUEDARSE

El vicepresidente y consejero de Turismo, Juan Marín, ha sostenido en la presentación de Bendodo que "a Andalucía le va mejor desde que hombres como Elías Bendodo están en la política", ha afirmado que "esta unión es fuerte y este proyecto ha venido para quedarse".

Marín, quien ha afirmado que "hablo más con él que con mis hijos o mi mujer, ha descrito al consejero de la Presidencia como "un político de peso".