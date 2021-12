Bendodo subraya la capacidad del Gobierno PP-Cs de "pactar a derecha e izquierda" tras aprobar la agencia Trade sin Vox

SEVILLA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha destacado este jueves la "capacidad" del Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) de "pactar a derecha e izquierda", como se pudo ayer de manifiesto en el Pleno del Parlamento con la aprobación de la Ley de creación de la agencia Trade, que fue apoyada por todos los grupos, excepto por Vox.

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Bendodo ha indicado que el actual Gobierno andaluz "está a la izquierda de la derecha y a la derecha de la izquierda y por eso tiene capacidad de pactar a derecha e izquierda". Ha indicado que pese a que PP-A y Cs no cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento, en estos tres años de legislatura se ha conseguido sacar adelante importantes proyectos por esa capacidad de pactar.

Bendodo ha insistido en que el objetivo del Gobierno es agotar el próximo periodo de sesiones en el Parlamento, de enero a julio, para poder seguir aprobando leyes y normas fundamentales dentro de la agenda reformista y del cambio. A la vuelta de las vacaciones en septiembre, ya prácticamente, según ha apuntado, habría que disolver la Cámara para la convocatoria de elecciones en octubre o noviembre, con lo que se habría agotado la legislatura.

Esa es la intención del Ejecutivo, según ha recalcado el consejero, pero todo va a

depender de los apoyos parlamentarios para sacar adelante las leyes y normas que se debatirán en la Cámara. De hecho, ha apuntado que el Gobierno andaluz está "redoblando la capacidad de negociación y los esfuerzos en ceder" para que se pueda cumplir con la agenda reformista.

Respecto al hecho de que Vox fuera ayer el único partido que no apoyó la creación de la agencia Trade, Bendodo se ha limitado a señalar que ese partido tendrá que explicar "

punto a punto sus apoyos y rechazos".

En cuanto al decreto ley de simplificación administrativa que se será debatido la próxima semana en el Pleno del Parlamento, Bendodo ha defendido que es una buena norma sin "ideologías" y se ha mostrado convencido de que puede tener el apoyo de todos los grupos parlamentarios.

Sobre la proposición de Ley de Concordia entre españoles de Vox que ayer rechazó el Pleno del Parlamento, Bendodo ha indicado que cuando se plantea una norma que lleva en su enunciado la palabra "concordia", hay que "consensuarla al máximo" y eso "no se ha trabajado" por parte de Vox, ya que no ha buscado el apoyo del resto del arco parlamentario. En su opinión, Andalucía necesita ley de concordia que no divida entre unos y otros andaluces, sino que unifique y hermane, y que tiene que trabajarse muy bien para que cuenta con el máximo apoyo de la Cámara.