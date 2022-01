Bendodo: "Vamos a trabajar para que no sea necesario un gobierno de coalición con Vox"

SEVILLA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha manifestado este miércoles que, sin duda, el PP-A aspira a lograr una amplia mayoría en las elecciones autonómicas que se celebrarán este año que le permita gobernar sin necesidad del apoyo parlamentario de otras formaciones y que, ante todo, se va a trabajar para que no sea necesario un "gobierno de coalición con Vox", a la vista de que las encuestas publicadas arrojan que ese podría ser un posible escenario.

En línea con lo expresado también este miércoles desde Madrid por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, el consejero ha señalado que la vocación del Gobierno andaluz es agotar la legislatura, pero que ello no depende de las dos fuerzas que lo componen, PP-A y Ciudadanos (Cs), que no tienen la mayoría, sino de la actitud que tengan en el Parlamento, a partir de que en febrero arranque el nuevo periodo de sesiones, los tres partidos de la oposición, PSOE-A, Unidas Podemos y Vox, es decir, si tratan de "desestabilizar" al Ejecutivo no permitiendo que salgan adelante leyes o decretos fundamentales para seguir gobernando.

Para Bendodo, sin duda, es sorprendente esa "alianza anti natura" que han conformado PSOE-A, Unidas Podemos y Vox, que componen el partido "único de la oposición", con el objetivo de "desestabilizar" al Gobierno autonómico. Si a partir de febrero se produce en el Parlamento un "bloqueo sistemático" por parte de esas fuerzas a los decretos y proyectos de ley del Gobierno, según Bendodo, "no habrá mas remedio que convocar elecciones".

Ha insistido en que la vocación del Ejecutivo es agotar el periodo de sesiones que va de febrero a julio, ya que si se consigue, se llegaría prácticamente al final de la legislatura. Ha dicho que ya se verá cómo transcurre el periodo de sesiones: "Hay que ir partido a partido, proyecto a proyecto y decreto a decreto".

Bendodo ha aprovechado para plantear cómo "explica Vox a sus votantes que está en alianza con Podemos y con el PSOE-A. Es muy complicado".

Preguntado sobre si el PP-A estaría dispuesto a gobernar en coalición con Vox si necesitara el apoyo de este partido tras las elecciones, Bendodo ha señalado que el Partido Popular aspira a lograr una mayoría lo suficientemente amplia que permita "gobernar como lo estamos haciendo ahora, sin necesidad de apoyos parlamentarios, es decir, que los partidos del gobierno sumen en el Parlamento, lo que significa repetir este gobierno de coalición" entre PP-A y Cs.

"Esa es la vocación que tenemos nosotros ahora mismo. Todo lo demás ahora mismo no lo contemplamos", según ha dicho el consejero, quien ha recalcado que el PP-A va a trabajar para que "no sea necesario" un gobierno de coalición con Vox.

"Nosotros preferimos repetir la situación actual de un gobierno con Ciudadanos porque ha funcionado bien y el gobierno del cambio no debe agotarse en cuatro años, al menos debe tener ocho años de recorrido", según ha señalado Bendodo.