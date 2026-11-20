Archivo - El coordinador general del PP, Elías Bendodo, en una rueda de prensa en la sede de Génova en una imagen de archivo - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y cabeza de lista al Congreso por Málaga en las elecciones del 29N, Elías Bendodo, ha asegurado este viernes que el secretario general del PSOE y candidato a la reelección como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, salió "KO" del 'cara a cara' con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, porque "no se preparó el debate, no contó nada ni supo rebatir nada"

En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Bendodo ha asegurado que Feijóo "salió satisfecho" del 'cara a cara' porque "hasta 16 millones de españoles tuvieron la oportunidad de ver un proyecto agotado y cómo se construía una nueva España con proyecto de futuro".

"Feijóo, con mucha moderación, salió satisfecho del debate, pudo argumentar todos los temas que preocupan a los españoles, poner en valor las cosas que queremos hacer en los próximos cuatro años, y evidentemente nos sirvió de acicate para seguir trabajando esta semana que queda de campaña electoral, seguir recorriendo España para seguir aportando soluciones", ha añadido el dirigente popular.

Preguntado por si considera que el 'cara a cara' puede cambiar la intención de voto que auguran las encuestas, Bendodo ha destacado que todos los sondeos coinciden que el PP ganará las elecciones del 29N y "hay una posibilidad cierta y necesaria de cambio de gobierno" y ha subrayado que en el 'cara a cara' "los españoles pudieron ver un presidente de futuro con argumentos y un presidente que ha estado ocho años gestionando que no tuvo ningún argumento".

"Si hubiera hecho una buena gestión, hubiera contado su gestión. No contó absolutamente nada. Los españoles tenían ya claro que el cambio es necesario y estoy convencido que, después del debate, con más motivo y con más necesidad. Así que esperamos, más aún si cabe, conseguir en los próximos días más apoyos al proyecto de cambio del presidente Feijóo", ha añadido.

En su opinión, la actitud de Pedro Sánchez durante el 'cara a cara' evidenció que "no vino preparado el debate". "El Gobierno va a un debate con datos, su hoja de servicios y su balance de gestión y la oposición con sus propuestas de futuro. Pero Sánchez no argumentó nada, no contó nada, no supo rebatir nada y creo que es un presidente KO. Ya estaba KO y ayer evidentemente se pudo comprobar con más nitidez", ha argumentado.

Bendodo se ha mostrado convencido de que "esta etapa negativa para España de ocho años con la corrupción campando a sus anchas va a terminar dentro de una semana porque que los españoles, los andaluces y los malagueños sabrán hablar alto y claro de que ese cambio tan necesario que hubo en Andalucía hace unos años, y ahí está Andalucía liderando, se va a producir también" el próximo 29N a nivel nacional.