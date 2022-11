Bernal agradece el trabajo de Díaz Pérez al frente del CAL y afirma que "buscan otro perfil completamente diferente"

SEVILLA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha agradecido la labor de la periodista y escritora Eva Díaz Pérez al frente del Centro Andaluz de la Letras (CAL), cargo del que fue cesada el pasado jueves, toda vez que ha subrayado que "ahora queríamos buscar otro perfil completamente diferente", para lo cual van a poner en marcha un nuevo concurso.

Así lo ha indicado en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, en la que ha explicado que van a poner en marcha "un proceso abierto, de libre concurrencia, para que diferentes personas sobresalientes del ámbito de las letras presenten su candidatura y un programa de actuaciones en gestión literaria, que incorpore a nuevos creadores, y que no se concentre en Málaga y Sevilla, sino que se distribuya en todas las provincias".

"Se abre un concurso donde diferentes personas podrán presentar sus programas, y estamos seguros que tendremos un candidato a la altura", ha remarcado Bernal, quien ha defendido que "los equipos tienen que tener una libertad de conformarse y una capacidad de actuar en base a sus propios criterios". "No se debe hurtar a ningún responsable la posibilidad de confeccionar sus propios equipos", ha incidido.

De este modo, ha añadido que "teníamos una visión de la gestión de Eva Díaz Pérez adecuada a los términos que se planteó en su concurso y ahora queríamos buscar otro perfil completamente diferente". "No se puede convocar una plaza en la Administración hasta que no está disponible, y por eso es necesario primero el cese y luego abrir la plaza en convocatoria", ha apuntado.

Sobre si es consciente de que todo el sector del mundo de la literatura respalda a Díaz Pérez, Bernal ha asegurado que "siempre que hay cambios se generan resistencias", al tiempo que ha manifestado que tiene información de diferentes personas que "se han extrañado y otros que me han dicho lo contrario".

"Tenemos claro lo que queremos hacer con el Centro Andaluz de las Letras y con la gestión cultural en general en la Junta de Andalucía", ha destacado, y ha insistido en que en este nuevo equipo "tenemos que tener la posibilidad de conformar nuestros cuadros intermedios y directivos para llevar adelante el proyecto que queremos hacer".

"NO HAY PRETENSIÓN DE CAMBIAR LA SEDE DEL CAL"

"Creo que se deben juzgar los resultados cuando se han producido", ha defendido el consejero, quien ha afirmado que "no se pueden obtener resultados distintos si no hacemos las cosas de otra manera". "Hay que hacer cambios, y en este sentido se han producido estas actuaciones, no hay otra motivación", ha abundado, y ha agradecido el trabajo de Díaz Pérez que ha desarrollado lo encomendado y ahora buscamos otro tipo de proyecto".

Por último, sobre si la sede del CAL podría ir a otra provincia, ha indicado que "los institutos están donde están, pero queremos una gestión más capilar, no centrar esfuerzos solo en las provincias donde tenemos la ubicación de la sede principal, tener una visión que trascienda de la localidad y su provincia". "No hay pretensión de modificar la sede del CAL y su plantilla debe estar tranquila en ese sentido", ha aclarado.