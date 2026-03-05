La Biblioteca Provincial de Jaén acoge una exposición sobre las reivindicaciones del feminismo en favor de la igualdad

Inauguración de la exposición '25 años. Un presente con historia'. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Provincial de Jaén acoge la exposición '25 años. Un presente con historia', sobre las principales reivindicaciones del movimiento feminista en favor de la igualdad entre mujeres y hombres y la erradicación de la violencia machista.

La Asociación de Mujeres Progresistas y contra la Discriminación y la Violencia de Género de Jaén promueve esta muestra, con la que celebra su 25º aniversario a través de un recorrido por su trayectoria de compromiso, lucha y avances en este ámbito.

"Recoge la evolución de nuestro trabajo y da visibilidad a nuestra labor en la sociedad, al mismo tiempo que recuerda a todas aquellas mujeres que nos precedieron, poniendo en valor su capacidad de resiliencia en todos los ámbitos", ha explicado la presidenta del colectivo, Encarnación Quesada.

Así lo ha indicado este jueves durante la inauguración de la exposición, que también ha contado con el alcalde de Jaén, Julio Millán, acompañado por las concejalas de Igualdad, Eva Funes, y de Sanidad y Consumo, Isabel Cano-Caballero, y la vicepresidenta segunda de la Diputación y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina.

El regidor ha afirmado que la exposición supone "un reconocimiento al trabajo de la asociación en su lucha por la igualdad y por seguir reivindicando y denunciando los casos de violencia de género que, lamentablemente, sigue sucediéndose".

Al hilo, ha destacado su labor de sensibilización y en defensa de los derechos de las mujeres y contra la violencia de género. "Son un ejemplo, un espejo donde tiene que mirarse toda la sociedad en su conjunto porque a través de su esfuerzo se mantiene una sociedad con más dignidad, abanderando la denuncia y la reivindicación", ha valorado.

La vicepresidenta de la Diputación también ha tenido palabras de agradecimiento para la entidad por su trabajo durante estos 25 años, "con una solera increíble en pro de la lucha feminista, siendo un colectivo muy activo y participativo". Igualmente, ha valorado la muestra, en la que se reivindican "25 años de trabajo construyendo igualdad y combatiendo la violencia de género".

La exposición se estructura a partir de elementos de diseño gráfico, realizados en distintas fechas y en múltiples formatos (cartelería, programas, redes sociales...), agrupados en función de criterios temáticos y cronológicos.

Su presentación se realiza a través de varias instalaciones artísticas construidas de manera artesanal a partir de materiales predominantemente reciclados, en una apuesta tanto por la estética y la funcionalidad, como por la claridad expositiva y la reivindicación feminista.