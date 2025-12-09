Binter lanza una promoción para volar entre Córdoba y Canarias desde 75 euros en 2026

Archivo - Un avión de Binter. - RUBÉN GRIMÓN - Archivo

CÓRDOBA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La compañía aérea Binter ha lanzado este mes de diciembre una nueva promoción que permite adquirir, hasta el día 22, billetes a precios reducidos desde 75 euros para viajar en 'modo canario' entre Córdoba y Canarias del 1 de febrero al 30 de junio de 2026.

Según ha informado Binter, a través de esta iniciativa se pueden adquirir billetes desde 75 euros el trayecto, cuando el pasajero compra ida y vuelta, para volar con el servicio diferencial de Binter hasta cualquier aeropuerto de Canarias, haciendo escala en Gran Canaria o Tenerife.

Los pasajeros de estos vuelos disfrutarán de las ventajas diferenciales que ofrece la aerolínea canaria: el confort de sus aviones Embraer E195-E2 --el reactor de pasillo único más silencioso, limpio y eficiente de su clase, con una configuración que permite más espacio entre filas y la comodidad de no tener asiento de en medio--, a lo que se suma un servicio a bordo de alta gama, con amplias prestaciones para todos los pasajeros como un aperitivo gourmet de cortesía y equipaje de mano siempre a bordo, entre otras.

ENLACE DIRECTO MARTES Y SÁBADOS

Binter ofrece vuelos entre Córdoba y Canarias dos días a la semana, los martes y sábados, a través del Aeropuerto de Gran Canaria. Además, la aerolínea mantiene en esta ruta una de sus características diferenciales, que permite a sus pasajeros llegar por el mismo precio a cualquiera de las islas canarias al ofrecer gratis los vuelos en conexión, aprovechando los 220 trayectos interinsulares diarios que la aerolínea realiza en el Archipiélago.

Las personas que deseen aprovechar esta promoción pueden adquirir los billetes a través de los distintos canales de venta de la compañía: 'https://www.bintercanarias.com/es', la aplicación de Binter, el teléfono 922/928327700 y las agencias de viajes, donde podrán consultarse las condiciones y precios de los distintos destinos.