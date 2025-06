La biofísica Eva Nogales reivindica la ciencia en equipo en su visita a la UCO

CÓRDOBA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La biofísica Eva Nogales, referente mundial en biología estructural, catedrática de Bioquímica, Biofísica y Biología Estructural en la Universidad de California en Berkeley e investigadora del Instituto Médico Howard Hughes, ha reivindicado la ciencia en equipo en su visita a la Universidad de Córdoba (UCO).

Según destaca la UCO, Nogales ha recibido diferentes premios internacionales a lo largo de su carrera, como el premio Shaw del que se dice que es la antesala del Premio Nobel. A sus espaldas lleva más de 30 años dedicada a la investigación intentando desvelar los entresijos de las células. Toda una trayectoria que ha servido de inspiración a la treintena de investigadores de distintas áreas y de diferentes etapas que han conversado y compartido un desayuno con ella en el Campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba.

A pesar de su carrera y de la complejidad de sus estudios --comprender los procesos biológicos esenciales para la vida de la célula y el organismo a nivel atómico--, Nogales ha hablado con naturalidad reivindicando la importancia del trabajo en equipo en la investigación científica. Como ha explicado, "investigar puede ser en ocasiones un camino frustrante y lleno de altibajos donde algunos experimentos van a fallar, por ello es importante rodearse de un buen equipo, que te anime, te ayude en el proceso y donde cualquiera pueda sentirse cómodo". "La ciencia es un esfuerzo colectivo", ha afirmado.

A través de las preguntas que le hacían las personas asistentes al desayuno, Nogales ha ido tratando diferentes cuestiones relativas a la investigación, como su experiencia en Estados Unidos, las dificultades que se ha ido encontrando, el papel de la burocracia o la necesidad de ser flexible y conocer diferentes sistemas. En este sentido, la biofísica ha animado a salir y enriquecerse con las perspectivas que proporcionan otros países. "No hay un sistema perfecto", ha defendido, para apuntar que "todos tienen ventajas y desventajas, pero quien sale y vuelve trae nuevas perspectivas".

Durante el desayuno, celebrado en el marco del ciclo de seminarios UCO Bio Research Seminars (UCO-BRS) que organizan personal investigador de los departamentos de Bioquímica y Biología Molecular y Genética de la UCO, Nogales no sólo se ha centrado en cuestiones más científicas, sino que también ha tratado temas de actualidad como la presencia de las mujeres en carreras STEM y la financiación de la ciencia por parte de los poderes públicos. "Se investiga para el futuro, en un largo plazo, y eso siempre vuelve en forma de beneficios para la sociedad", ha sostenido.

LA FUNCIÓN CELULAR

La visita de Nogales a la Universidad de Córdoba, que ha comenzado con la firma en el libro de visitas de la institución junto al rector, ha finalizado con una conferencia ante un centenar de personas titulada 'Surprises in the Modularity of Large Transcriptional Co-Activator Complexex'.

A lo largo de su carrera, Nogales ha descubierto aspectos de la función celular relevantes en el tratamiento del cáncer y otras enfermedades, ha determinado la estructura atómica de una proteína llamada tubulina, se ha especializado en usar la técnica de criomicroscopía electrónica para visualizar estructuras moleculares dentro de las células a nivel atómico, ha contribuido a identificar la estructura de proteínas claves implicadas en la transcripción de genes y ha resuelto, en colaboración con su colega la profesora Jennifer Doudna, la estructura de la proteína Cas9, clave en el revolucionario sistema de edición génica Crispr.