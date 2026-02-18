Blanco afirma que el conflicto laboral de Hitachi en Córdoba "se sale de todo lo que hemos conocido hasta ahora"

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco. - JOAQUÍN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha destacado este miércoles, respecto al conflicto laboral abierto en la factoría de Hitachi Energy en Córdoba, que su consejería sigue dispuesta "a prestar asistencia técnica, cuando la empresa y los trabajadores quieran sentarse" a negociar el convenio colectivo, en el marco de un "un conflicto que se sale de todo lo que hemos conocido hasta ahora" y que se viene arrastrando desde 2024.

Así lo ha asegurado la consejera, al responder en la Comisión de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo del Parlamento de Andalucía a las preguntas que, sobre la intervención de la Junta en dicho conflicto, le planteado la parlamentaria andaluza del PSOE por Córdoba Isabel Ambrosio, quien ha señalado que al Gobierno andaluz "presume de que Andalucía es un paraíso para la actividad económica y especialmente para la industria, y el caso de Hitachi es un buen ejemplo", pues "se viajó a Japón y hay una foto del presidente de la Junta con el responsable de Hitachi, para recibir una subvención de 3,2 millones de euros".

Ello, le parece "correcto" a la parlamentaria socialista, pero le preocupa el que "no se le exija a la empresa que cumpla con todas las condiciones que tienen que ver con la recepción de este incentivo, que es mantener y crear más empleo. Esa es nuestra duda, y el Grupo Socialista no le va a pedir en ningún momento que imponga un acuerdo", pero sí "le va a exigir que le exija" a Hitachi "que cumpla las cláusulas laborales. Es su responsabilidad".

Ante ello, la consejera ha recordado a Ambrosio que se ha implicado personalmente para facilitar la resolución del conflicto y que, para ello, ha hablado "varias veces con el CEO de Hitachi nacional, para que se sienten" a negociar, porque "lo que queremos es que se sienten", ya que "lo que hay, no es un bloqueo no de negociación, sino un bloqueo de mesa, que es que no se terminan de sentar a negociar".

De hecho, según ha relatado Rocío Blanco, los encuentros y también los desencuentros, entre empresa y trabajadores, a cuenta de buscar un acuerdo sobre el convenio colectivo, se vienen produciendo desde 2024, con la intervención de la Junta, a través del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales (Sercla) y con la implicación también del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL).

En este punto, ha recordado como, cuando ella presidió un encuentro entre la empresa y los representantes de los trabajadores en Sevilla el pasado diciembre, "por parte de la empresa vinieron los asesores de Madrid, y decían que cómo una consejera se implicaba tanto en un conflicto como este, y le dijo el presidente del Consejo de Relaciones Laborales que esto era Andalucía, y aquí nos implicábamos todos al máximo, al máximo de lo que podíamos".

La cuestión, según ha añadido, es que "el 3 de diciembre se acordó retomar la negociación del convenio a principios de febrero, manteniéndose, no obstante, las sanciones" de la empresa a 76 trabajadores, manteniendo las movilizaciones el comité de empresa, donde tiene mayoría CCOO. Sin embargo, el pasado enero "se celebraron nuevos" encuentros vía Sercla "sobre las sanciones impuestas a estos 76 trabajadores, que concluyeron sin avenencia".

De esta forma, según ha precisado Rocío Blanco, "llegamos al actual mes de febrero, cuando, a iniciativa del CARL, el día 3 se convocó de nuevo a las partes la sede del Sercla de Córdoba y, tras más de cinco horas de mediación, se alcanzó un preacuerdo" para celebrar "reuniones técnicas para los días 10, 17 y 26 de febrero".

A pesar de esto, el pasado "9 de febrero la dirección de Hitachi comunicó que no iba a acudir ni el 10, ni el 17, que fue ayer, que no compareció, diciendo que hasta que no concurran las condiciones necesarias para un diálogo sosegado", mientas que "la parte de CCOO le ha trasladado al presidente del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, que están dispuestos a seguir negociando".

Ante todo esto, la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, ha dicho que, desde su consejería, van a seguir "reiterando nuestra disposición a prestar asistencia técnica, cuando la empresa y los trabajadores quieran sentarse" a negociar el convenio colectivo, en el marco de un "un conflicto que se sale de todo lo que hemos conocido hasta ahora".