Junta dice que el expediente para trasvase del pantano de Bornos-Guadalcacín (Cádiz) está en el Servicio de Contratación

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha explicado este miércoles que el expediente para el trasvase del pantano de Bornos a Guadalcacín ya tiene su dotación presupuestaria correspondiente y está en el Servicio de Contratación, por lo que está próxima a su publicación.

Así lo ha comunicado el consejero en la Comisión de Agricultura, Pesca y Agua en respuesta a una pregunta oral del PSOE, que ha demandado información a una obra que en palabras de la socialista Rocío Arrabal es "una obra estratégica de carácter prioritario".

En su intervención Arrabal ha cuestionado que la Junta haya hecho "anuncios" al respecto de esta obra pero que "no hay nada más", remitiéndose a la visita del presidente de la Junta, Juanma Moreno, a zonas inundadas de Jerez de la Frontera (Cádiz), donde informó de esta obra para el trasvase entre estos dos pantanos gaditanos.

"Creo que debe de concretar. Creo que los ciudadanos de Jerez se merecen que ustedes concreten cuál es la cuantía, cuál es el proyecto, cuándo se va a ejecutar. Si no lo sabe usted, es que no lo sabe nadie. Y si no lo sabe nadie, ¿quién sabe cuándo, quién sabe dónde?", ha manifestado la representante del PSOE.

En su turno de respuesta, el consejero del ramo ha reiterado que este expediente "está en el Servicio de Contratación" de la Junta, advirtiendo que al ser una infraestructura "que cuesta millones y millones de euros, no se puede hacer por emergencia sin proyecto".

"Esta obra tiene presupuesto, el proyecto tiene presupuesto, tiene un expediente y está en el Servicio de Contratación. No le digo que lo vamos a remitir al Servicio de Contratación, no, está ya en el Servicio de Contratación", ha aseverado Fernández-Pacheco.

Además, ha asegurado que "todo el que intente hacer ver que Jerez se ha inundado porque esta obra no está hecha, está mintiendo a los jerezanos". "¿Esta obra es importante para evitar inundaciones en Jerez? Sí, por eso la vamos a hacer. ¿Esta obra construida hubiera evitado la inundación de Jerez en este caso? No, y esto lo entiende hasta un niño de tres años", ha añadido al respecto.

Como ha argumentado, la idea del proyecto es que se pueda traspasar agua a Guadalcacín cuando el de Bornos se esté llenando, para que este "no tenga que desembalsar" como lo ha hecho recientemente, aunque aclarando que en esta ocasión, el de Guadalcacín "también está lleno", en concreto, al 95% de su capacidad y "desembalsando desde hace días".

Es por eso que ha abogado por, además de la obra de Bornos-Guadalcacín, establecer "un plan de inundabilidad de toda la comarca de Jerez y tener en cuenta los arroyos no regulados que bajan de la sierra de Grazalema", ya que toda esa agua llega al Guadalete.

"¿Es buena --la obra-- para evitar inundaciones en condiciones normales? Sí. ¿En este caso hubiera evitado la inundación? No, rotundamente no y todo el que intente hacer ver eso está utilizando una tragedia para arrancar cuatro votos, y eso es miserable", ha concluido el consejero.