Blanco asegura que los trabajadores fijos discontinuos de las residencias de tiempo libre "mejorarán" sus condiciones

SEVILLA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha

informado este miércoles sobre la decisión del Gobierno de la Junta de Andalucía de recolocar en otros centros laborales de la Junta a los

trabajadores de las residencias de tiempo libre, quienes "podrán elegir destino dentro de su categoría profesional, con una reubicación totalmente personalizada, negociada y voluntaria".

Así lo ha señalado tras ser preguntada por este asunto por el grupo socialista en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento. Además, ha destacado que "los 163 empleados fijos

discontinuos verán mejorada su situación, puesto que pasarán a trabajar todo el año ininterrumpidamente, en lugar de seis meses, algo que había sido una antigua reivindicación tanto de los trabajadores como de las organizaciones sindicales".

Durante su intervención, la consejera ha recalcado que tanto los trabajadores como las organizaciones sindicales han sido informados puntualmente de esta planificación a través de la Comisión de Convenio y de la mesa de negociación convocada por la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, y que este cambio de destino "no producirá ninguna pérdida de puestos de trabajo".

La consejera ha insistido en la situación "absolutamente deficitaria" de las seis residencias de tiempo libre, que "han costado a los andaluces 140 millones de euros desde 2015", unos 15 millones en pérdidas anuales, mientras que los ingresos, en estos ocho años, ascienden solo a 16 millones de euros.

La titular de Empleo ha recordado que fue "el anterior Gobierno del PSOE el que abrió el camino a la supresión del programa de residencias de Tiempo Libre con el cierre de la Residencia de Cádiz en 2007". Blanco ha indicado este centro hotelero reabrió en diciembre de 2022 bajo la actuación del actual gobierno y "gracias a un proyecto de colaboración público-privada que ha permitido la creación de más de 1.300 empleos" en la fase de construcción y en torno a otro medio millar de empleos para la explotación comercial y hotelera del mismo.

Por su parte, la diputada del PSOE Olga Manzano ha criticado la decisión de la Junta de "cerrar definitivamente y vender las residencias de tiempo libre al mejor postor" y ha reprochado al Gobierno andaluz el 'modus operandi' llevado a cabo.

"Primero, empiezan deteriorando el servicio, con recortes en personal y en mantenimiento; luego, ausencia total de promoción, dicen que no hay plazas cuando no es cierto y, a partir de ahí, construyen el relato de que hay que cerrar y vender porque no hay beneficio". Unos argumentos que ha calificado de "vergonzantes".