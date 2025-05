EL BOJA publica el cese "a petición propia" del director general de Pesca de la Junta, José Manuel Martínez

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este lunes, 19 de mayo de 2025, el cese, "a petición propia", de José Manuel Martínez Malia como director general de Pesca, Acuicultura y Economía Azul del Gobierno andaluz.

El cese de Martínez Malia aparece recogido en un decreto, con fecha del pasado 14 de mayo y consultado por Europa Press, que viene firmado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y por el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco.

En 2023, el PSOE-A alertó a la Oficina Andaluza Antifraude de un posible "conflicto de intereses" de Martínez Malia que le habría llevado a incumplir la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de Andalucía, si bien desde la Consejería que dirige Ramón Fernández-Pacheco han indicado este lunes a Europa Press que el cese de Martínez Malia acordado la semana pasada a petición propia no guarda relación con ese asunto. Además, han aclarado que aún no se ha nombrado sustituto para dicho puesto.

En concreto, el PSOE-A denunció en mayo de 2023 ante la Oficina Antifraude que el director de Pesca --nombrado para dicho cargo en febrero de 2019-- incumplía la Ley de Incompatibilidades porque "había estado dando ayudas y subvenciones a dos empresas en las que él aparecía como apoderado y que además habían sido de su propiedad".

Tras la denuncia socialista, el BOJA publicó, el 27 de marzo de 2024, una resolución de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción por la que se ordenaba "la publicación de la declaración de incumplimiento", por parte del citado José Manuel Martínez Malia, de dos artículos de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de Andalucía.

En concreto, la Oficina Antifraude llegaba a la conclusión de que el entonces director de Pesca incumplió los artículos 3 y 7 de dicha Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de Andalucía, y acordaba publicar esa resolución en el BOJA apoyándose en el artículo 16.1 de la citada normativa, que establece que "las infracciones muy graves y graves serán sancionadas con la declaración del incumplimiento de la Ley y la publicación de esta declaración en el 'Boletín Oficial de la Junta de Andalucía'".

De esta manera, la Oficina Antifraude resolvía "sancionar a José Manuel Martínez Malia con la publicación de la declaración de los incumplimientos citados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía".

No obstante, la misma Oficina Antifraude llegaba también a la conclusión de que no se había constatado "perjuicio económico" como consecuencia de este hecho, "ni tampoco alteración en el reparto de los fondos", por lo que "se aprecia que no procede cesar a la persona responsable, ni acordar cualquier otra medida", según se precisaba en la resolución del 20 de marzo de 2024 publicada una semana después en el BOJA.