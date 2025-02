Bolaños cree hay un debate sobre si Feijóo "da la talla" para seguir como líder del PP: "No sabemos si llegará a 2027"

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha considerado este lunes que, sin duda, hay un "debate en el seno de la derecha" sobre si el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo "da la talla" en este momento para seguir como líder de la oposición y si llegará como tal al año 2027, cuando tocan las próximas elecciones generales.

Durante su intervención en la inauguración de la décima edición del ciclo 'Letras en Sevilla', coordinada por el escritor Arturo Pérez-Reverte y el periodista Jesús Vigorra, con el título 'Políticos: ¿solución o problema?', el ministro ha indicado que el cambio de posición del PP respecto al decreto 'ómnibus' --pasando del rechazo a apoyarlo-- ha derivado en un debate, que está "abierto" en todos los medios de comunicación, acerca de si "el señor Feijóo da la talla para ser líder de la oposición".

"Es un debate bien interesante, ya que hay muchas personas de derechas que creen que no da la talla, muchas personas de izquierdas que también lo creen, y tiene que ver con que el señor Feijóo llegó a Madrid para hacer otra cosa, iba a ser una persona que no iba a insultar, que no iba a faltar, que iba a hacer política para adultos, y yo me temo que el cocidito ultramadrileno le ha devorado, le ha engullido por completo, y ya no es un político autónomo que tome decisiones por sí mismo, sino que está al albur de lo que digan los elementos más extremistas de la derecha en nuestro país", ha indicado Félix Bolaños.

Respecto a si ve a Feijóo como candidato del PP a la Presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales, el ministro ha opinado que, en este momento, "el liderazgo del señor Feijóo está muy débil, porque hay mucha gente, incluso dentro del PP y dentro de la derecha española, que considera que no da la talla para ser el líder de la oposición en nuestro país".

A su juicio, "este es un debate motivado por el cambio de opinión, inexplicable e inexplicado" sobre el decreto 'omnibus'. "Pues han cambiado de opinión y esto ha generado, en el seno de la derecha, un debate de si el señor Feijóo da o no da la talla", ha dicho Bolaños, quien ha apuntado que él no sabe si el líder del PP llegará a las elecciones generales de 2027, pero quien sí "va a llegar" es Pedro Sánchez.

Bolaños ha manifestado que, en España, la "derecha y ultraderecha" de PP y vox son un "pack" porque han de pactar para lograr acuerdos y gobiernos, "y en ocasiones se confunden". Ha apuntado que, por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "es una representante de la ultraderecha en nuestro país", al frente del "único gobierno de ultraderecha puro, sin coalición, que existe en España".

"Cumple a rajatabla todos los elementos y todas las técnicas de la ultraderecha, de insultar, de intentar deshumanizar al contrario, de faltar al respeto, de mentir, o de poner cortinas de humo para que no se hable de su gestión, que es una gestión francamente mejorable", según ha indicado sobre Díaz Ayuso, a la que ha considerado el "trumpismo" en España.

Ha preguntado a Núñez Feijóo por qué no dice que "nunca pactará con la ultraderecha", como ha ocurrido en Alemania con la CDU tras las manifestaciones de Angela Merkel. "Hay dos almas en el Partido Popular: el alma fronteriza, cuando no ultraderechista, y el alma más centrista y más moderada", ha indicado el ministro.

Félix Bolaños ha señalado que no cree que el PP sea un "partido ultraderechista", pero si que "hay ultraderechistas" dentro del mismo, junto a otras personas más sensatas, moderadas y razonables. Ha confiado en que el PP, finalmente, se decante "en favor de los que no quieren ninguna relación con la ultraderecha" y que cuente con un líder "autónomo".